Школы и детсады скорректируют график на май

Школы скорректируют график работы в соответствии с указом президента о нерабочих днях.

- Образовательные организации вносят изменения в годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год, - сообщает Минпросвещения.

Так, регионы уже начали озвучивать планы на майские праздники. С 1 по 10 мая ни школы, ни детсады Подмосковья работать не будут, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Она подчеркнула, что на зарплате сотрудников образовательных учреждений длинные выходные не скажутся. А все проверочные работы, запланированные в школах на период с 4 по7 мая, перенесут на более позднее время.

В Челябинской области также определились с графиком работы школ и детсадов.

- Принято решение, что с 4 по 7 мая в регионе не будут работать вузы, школы и колледжи, - сообщили в пресс-службе областного правительства. - Им рекомендовано внести изменения в календарные и учебные графики. Продолжат работу детские сады.

Детсады будут работать в режиме дежурных групп, так как многие родители дошколят выйдут на работу в больницы и поликлиники, коммунальные, экстренные и дорожные службы. При этом в нерабочие дни будет организовано бесплатное посещение музеев. Особое внимание власти уделят дополнительному образованию детей.