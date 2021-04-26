Шойгу прибыл в Таджикистан на заседание Совета министров обороны ОДКБ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Как сообщили в Минобороны России, во вторник 27 апреля в Душанбе министр примет участие в работе заседания Совета министров обороны (СМО) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В военном ведомстве отметили, что участники заседания СМО обсудят вызовы и угрозы военной безопасности государств - членов ОДКБ.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что в программе визита запланирована двусторонняя встреча Шойгу с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.