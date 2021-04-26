Шотландия и Уэльс объявили о снятии коронавирусных ограничений

Начиная с понедельника в Шотландии и Уэльсе сняты некоторые коронавирусные ограничения: ресторанам будет разрешено закрываться позже, а второстепенные магазины могут открыться.

По решению правительства Британии, в Уэльсе возобновятся обеды и продажа алкогольных напитков в ресторанах. Свадебные приемы и похороны могут проводиться с участием до 30 человек. Организованные мероприятия, такие как спорт, также на открытом воздухе разрешены при участии до 30 человек. Снова могут начать работать аттракционы в парках. До шести человек из шести отдельных домохозяйств могут встречаться на улице, отмечает портал U.S.News.

Департамент здравоохранения Уэльса сообщил о тенденции к снижению числа новых случаев COVID-19: в воскресенье было зарегистрировано 97 новых случаев, их общее число достигло 211 320. За последние 24 часа было зарегистрировано два летальных исхода, при этом общее число погибших достигло 5 548 человек.

Более 1,77 миллиона граждан Уэльса получили по крайней мере свою первую дозу вакцины COVID-19, и более 689 530 человек получили обе вакцины. (Население Уэльса составляет около 3,15 миллиона человек.)

В Шотландии, где в воскресенье было зарегистрировано 176 новых случаев заболевания и одна смерть от коронавируса, люди теперь также могут есть и пить на открытом воздухе. В кафе или ресторане на открытом воздухе могут встретиться до шести человек из двух домохозяйств. Употребление алкоголя разрешено только в заведениях на улице. Ужин в помещении может проходить только до 20.00.

Также могут открыться второстепенные магазины, тренажерные залы, библиотеки и достопримечательности, парикмахерские и салоны красоты. Жителям разрешено путешествовать по Шотландии, в Англию, Уэльс и Северную Ирландию. На свадьбах и похоронах могут присутствовать до 50 человек.

В Шотландии, население которой составляет около 5,46 миллиона человек, по состоянию на 24 апреля, зарегистрировано более 225 тысяч случаев коронавируса и более 7650 смертей. Более 2,74 миллиона человек получили первую дозу вакцины, более 993 180 получили обе дозы.

Северная Ирландия последует примеру Шотландии и Уэльса на этой неделе, открыв 30 апреля второстепенные магазины и разрешив обеды на открытом воздухе.