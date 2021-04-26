SIPRI: Россия вошла в пятерку лидеров по объемам военных расходов

В 2020 году военные расходы в мире составили почти два триллиона долларов США, что на 2,6 процента выше показателей предыдущего года. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В целом военные расходы составили 2,4% от мирового ВВП, в 2019 году было 2,2%. В пятерку стран-лидеров по расходам на оборону вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на которые приходится 62 процента мировых трат, пишет РИА Новости.

США традиционно являются странной с самыми высокими ежегодными военными расходами. В 2020 году они составили 778 миллиардов долларов. Китай потратил 252 миллиардов долларов, а Индия - 72,9 миллиарда. По данным SIPRI, военные расходы России, занявшей четвертое место, составили 61,7 миллиарда долларов, что на 2,5% больше, чем в предыдущем году. Замыкает пятерку Великобритания - 59,2 миллиарда долларов.

Эксперты отмечают значительный рост военных расходов в странах НАТО. "В результате 12 стран-членов организации направили на вооружение около двух или более процентов своего ВВП", - говорится в докладе.

Напомним, что SIPRI, основанный в 1966 году, является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.