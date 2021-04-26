В России не выявлены случаи мутировавшего индийского штамма COVID-19

В России пока не выявлен индийский штамм коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

Индийский штамм на сегодняшний момент является самым смертоносным, он отличается от известных уже британского или бразильского штаммов тем, что имеет сразу две мутации в S-белке - E484Q и L452R. Эта особенность помогает вирусу прочно закрепляться в клетках человеческого организма.

По словам Хафизова, ранее были определены несколько изолятов, у которых обнаружены данные мутации, но по отдельности, относящиеся к другим штаммам.

По данным на апрель, Индия ставит антирекорды по количеству инфицированных: более 320 тысяч заболевших в сутки. По общему числу заразившихся (более 16 миллионов человек) Индия занимает второй место в мире.

К сожалению, индийский штамм уже начал выходить за пределы Индии. Случаи заражения "двойным мутантом" зарегистрировали в американской Калифорнии и Чехии.