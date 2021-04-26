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26.04.2021 15:37
Рубрика: Общество

В России не выявлены случаи мутировавшего индийского штамма COVID-19

Текст: Ольга Орлова

В России пока не выявлен индийский штамм коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

Фото: AP Photo/John Minchillo
Индийский вариант COVID-19 с двойной мутацией выявили в США

Индийский штамм на сегодняшний момент является самым смертоносным, он отличается от известных уже британского или бразильского штаммов тем, что имеет сразу две мутации в S-белке - E484Q и L452R. Эта особенность помогает вирусу прочно закрепляться в клетках человеческого организма.

По словам Хафизова, ранее были определены несколько изолятов, у которых обнаружены данные мутации, но по отдельности, относящиеся к другим штаммам.

По данным на апрель, Индия ставит антирекорды по количеству инфицированных: более 320 тысяч заболевших в сутки. По общему числу заразившихся (более 16 миллионов человек) Индия занимает второй место в мире.

К сожалению, индийский штамм уже начал выходить за пределы Индии. Случаи заражения "двойным мутантом" зарегистрировали в американской Калифорнии и Чехии.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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