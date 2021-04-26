Новости

Вышел трейлер "Девяти совсем незнакомых людей" с Николь Кидман 15:53
Вышел русский трейлер "Вестсайдской истории" Спилберга 15:45
Актер Анатолий Салимоненко найден мертвым в своей квартире 15:37
Появилось видео драки с участием актера Александра Паля 15:34
Главный "Оскар" получил фильм "Земля кочевников" 06:07

СМИ: Актриса Светлана Светличная госпитализирована с инсультом

Новости
    26.04.2021, 16:15
Текст:   Олег Усков

Легендарная звезда "Бриллиантовой руки", один из главных советских секс-символов Светлана Светличная вновь госпитализирована.

Фото: kinopoisk.ru
Главный "Оскар" получил фильм "Земля кочевников"

Как стало известно KP.RU, ее диагноз - инсульт.

"Светлана находится в столичной больнице имени Юдина. Артистку доставили в клинику с подозрением на инсульт", - сообщил источник издания в медучреждении.

Светлана Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане в семье подполковника СМЕРШа. В 1958-м поступила во ВГИК, курс Михаила Ромма.

Дебют в кино - в 1959-м, в первой картине Михаила Калика "Колыбельная".

Далее: "Застава Ильича", "Новые приключения неуловимых", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя", советский хоррор про отарков (людей-медведей) "День гнева".

Новости

В Москве актер Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА 25.04.2021
Умер известный французский актер Ив Ранье 25.04.2021
Умерла легендарная итальянская певица и актриса Мильва 25.04.2021
Соратник Тупака, рэпер Shock G найден мертвым в отеле во Флориде 25.04.2021
⧣ Россия
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Умерла актриса из "Курсантов" Людмила Сичкарева 25.04.2021
"КиноПоиск" снимет сериал о легендарном поколении московского "Спартака" 23.04.2021
Видео: Тилль Линдеманн поет "Любимый город" и летает на истребителе 23.04.2021
⧣ происшествия
Фото: Предоставлено группой компаний Viasat
Кевина Спейси опять обвинили в секс-терроре 23.04.2021
38-летняя Алена Водонаева попала в реанимацию с инсультом 21.04.2021
Стали известны обстоятельства смерти актера Алексея Артамонова 21.04.2021
⧣ СССР
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
"Нравственное бешенство": Никита Михалков - о новых правилах "Оскара" 22.04.2021
Лоза прокомментировал "Любимый город" в исполнении лидера Rammstein 22.04.2021
Лидер Rammstein спел "Любимый город" Бернеса на русском языке 22.04.2021