СМИ: Актриса Светлана Светличная госпитализирована с инсультом

Легендарная звезда "Бриллиантовой руки", один из главных советских секс-символов Светлана Светличная вновь госпитализирована.

Как стало известно KP.RU, ее диагноз - инсульт.

"Светлана находится в столичной больнице имени Юдина. Артистку доставили в клинику с подозрением на инсульт", - сообщил источник издания в медучреждении.

Светлана Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане в семье подполковника СМЕРШа. В 1958-м поступила во ВГИК, курс Михаила Ромма.

Дебют в кино - в 1959-м, в первой картине Михаила Калика "Колыбельная".

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