По прогнозам экспертов, уже к 2030 году себестоимость киловатт-часа ВЭС достигнет уровня угольных ТЭС, а при дальнейшем совершенствовании ветроустановок, после 2030 года, можно рассчитывать на LCOE (Levelized Cost of Energy, средняя расчетная себестоимость производства электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла электростанции) ВЭС уровня газовой генерации.

Степень локализации оборудования для ветропарка в Республике Адыгея превышает 65 процентов. Шестьдесят ветроустановок вырабатывают более 350 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Фото: РИА Новости www.ria.ru

В мире ВИЭ уже выигрывают в конкурентной борьбе за потребителя с традиционными источниками энергии. По данным Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), с 2010 до 2019 год себестоимость электричества, генерируемого солнечными фотоэлектрическими установками и КСЭ-модулями, снизилась на 82 процента. Это произошло из-за уменьшения цен на модули. Себестоимость производства электроэнергии наземными и морскими ветровыми электростанциями упала на 40 и 29 процентов соответственно. IRENA сообщает, солнечная электростанция дает один киловатт-час за 0,068 доллара, наземная ветряная станция - за 0,053 доллара.

"В России, если говорить о ценовом паритете и сравнении стоимости электроэнергии от ВИЭ и от традиционной генерации, то в новых проектах паритет уже достигнут, конкуренция уже сложилась. Но надо помнить об объемах рынка. На рынках с серьезным масштабом развития ВИЭ естественно более стремительное снижение стоимости электроэнергии от возобновляемых источников", - считает Алексей Жихарев, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

Стоимость производства электроэнергии на российских ВЭС сегодня ниже стоимости электроэнергии новых дорогих ТЭС и ряда АЭС: 5,6 рубля за кВт-час против 6-8 рублей за кВт-час. Средняя цена киловатт-час ВИЭ в России снизилась к 2020 году в 2,5 раза, а к 2040 году на оптовом рынке электроэнергии и мощности энергия из возобновляемых источников будет самой доступной, - говорят в АРВЭ.

"Для российских солнечных станций LCOE равен 10-12 рублей за 1 кВт-ч, или 13-16 центов. В 2020 году, по данным BNEF, в мире LCOE новых солнечных станций опустился до 6,8 цента, или 5,2 рубля за 1 кВт-ч. В России стоимость солнечной энергии в два раза выше среднемировых значений. На это есть как минимум две причины: высокая стоимость капитала и низкий коэффициент использования установленной мощности (КИУМ)", - говорит Илья Нестеренко, директор по стратегии, развитию бизнеса и маркетингу, Aggreko Eurasia.

По мнению эксперта, снижение стоимости капитала на 1 процент способствует в среднем снижению себестоимости выработки на 5 процентов. Появление федеральных программ льготного кредитования для объектов зеленой генерации, снижение стоимости капитала до 7 процентов с нынешних 12, улучшит экономику проектов и приблизит значение LCOE к среднемировым показателям на 30 процентов.

Чтобы ВИЭ конкурировали с традиционной генерацией, нужен долгосрочный рынок "чистой" энергии

По данным IRENA, среднемировой КИУМ для СЭС сейчас равен 18% для ВЭС - 36 процентов. В России мы можем достичь этих значений, у нас есть природный потенциал, считают эксперты.

Между стоимостью чистой энергии и наращиванием мощностей ВИЭ в стране есть зависимость. Здесь работает принцип эффекта экономии от масштаба. Удвоение объема введенных мощностей в мире сопровождается снижением LCOE на 21 для ВЭС и 34 процента для СЭС.

Чтобы ВИЭ в России успешно конкурировали с традиционной генерацией, нужен долгосрочный рынок "чистой" энергии. А он еще не сформировался окончательно - поставщиков и потребителей мало, и они разбросаны по всей территории страны.

В АРВЭ считают, что становлению рынка ВИЭ в России будет напрямую зависеть от решения правительства РФ по конкретным параметрам государственной поддержки ВИЭ на период 2025-2035 годов, которого давно ждет отрасль.

"Увеличение объемов ввода мощностей, предоставление льготного заемного финансирования, повышение эффективности выработки за счет правильного выбора площадок для строительства электростанций, повышение уровня локализации и развитие отечественных НИОКР, повышение КПД установок и применение новых материалов позволят сегменту ВИЭ стать полноценным, конкурентоспособным видом электрогенерации в России", - говорят в АРВЭ.

Владимир Максимов, руководитель департамента развития новых направлений бизнеса "Тошиба Рус", считает, что пока прямой связи между стоимостью энергии на ВИЭ и общим объемом мощностей такого рода нет, опять же, потому что нет полноценного рынка.

По мнению председателя правления Российской ассоциации ветроиндустрии Игоря Брызгунова, пока только поддержка в виде ДПМ делает ВИЭ привлекательными для инвесторов: "А это бизнес для крупных компаний, для тех, кто в теме. Пока это рынок с небольшим количеством крупных инвесторов". Эксперт считает, что на снижение себестоимости чистой энергии можно повлиять путем развития направления прямых двусторонних договоров, когда поддержка ВИЭ будет происходить не за счет потребителей энергии на оптовом рынке, а за счет средств прямых покупателей этой энергии.

Для бизнеса потребление электроэнергии ВИЭ уже сейчас может стать конкурентным преимуществом, обеспечивающее устойчивость в будущем. Согласно недавнему исследованию EY, 98 процентов инвесторов заявили о более строгой и тщательной оценке нефинансовых показателей компаний. Это значит, что инвесторы будут учитывать ESG-факторы (экологические, социальные, управленческие).