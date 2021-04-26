Страстная неделя: три совета от святых, как не пропустить главное

У православных началась Страстная неделя (26 апреля - 1 мая), время напряженной подготовки к Пасхе. Но как ее правильно провести, не испытывая чувства вины, что главное пропустил и что-то сделал неправильно? Прислушаемся к советам святых.

Не будь многозаботливым

Начнем с названия, почему неделя Страстная? Какие события вспоминают в эти дни? В Церкви слово страсть употребляется в двух случаях: когда говорят о противоестественном, греховном влечении души, к примеру, о страсти чревоугодия, и когда имеют в виду страдание.

Значения эти взаимосвязаны, потому как противоестественное влечение неизбежно приводит к страданию. Но в названии Страстной недели слово "страсть" означает только "страдание", ведь Иисус Христос, последним дням земной жизни которого и посвящена Страстная неделя, безгрешен по своей природе.

"Взятие Христа под стражу с поцелуем Иуды и Петром". Фра Анджелико, 1441г.

Поэтому Страстная неделя (в Церкви говорят "седмица") - это неделя перед Пасхой, когда мы вспоминаем страсти Господни: предательство Христа Иудой, одиночество и молитву до кровавого пота в Гефсиманском саду, арест, несправедливое осуждение Христа на крестную смерть, нестойкость и даже отречение от него самых близких учеников, его крестный путь - то есть, буквально, дорогу с крестом на спине на Голгофу, распятие, смерть на кресте, погребение и трехдневное сошествие Христа в ад.

"Тайная вечеря", фрагмент. Леонардо да Винчи, между 1494 и 1498 гг.

Событие воскресения Христа отмечается уже Пасхой, праздником Светлого Воскресения Христова.

Как говорят богословы, первые сорок дней Великого поста - время, когда мы идем навстречу к Богу, а Страстная неделя, календарно отделяемая от этих сорока дней Лазаревой субботой и праздником Входа Господня в Иерусалим (Вербным воскресеньем), время, когда сам Бог идет навстречу нам.

Идет через страдания, принимая самую позорную, самую мучительную для человека смерть - смерть на кресте. Идет на смерть, чтобы, в силу своей безгрешности и в силу своей божественной природы, воскреснуть, и своим воскресением даровать и нам, людям, шанс.

Страстная неделя - время, когда Иисус преодолевает последние преграды, которые отделяют нас от Бога. Поэтому и для верующих Страстная седмица - период напряженных богослужений, а также дни самого строго поста. То есть Страстная неделя - время нашего духовного рывка навстречу к Господу, время напряженной молитвы. И это наше движение навстречу Христу гораздо важнее любых куличей, крашеных яиц и уборки дома. "Главнейший враг жизни в Боге есть многозаботливость…", - учил cвятитель Феофан Затворник. А многозаботливость - это и есть чрезмерное попечение о земном.

Поэтому священники советуют в дни Страстной седмицы сосредоточиться на богослужении (в храме, или участвуя в нем онлайн, в зависимости от эпидемиологической обстановки и вашего здоровья), сосредоточиться на молитве, на чтении Евангелия - тех глав, где рассказывается о последних днях земной жизни Христа.

Во время Страстной недели принято прийти на исповедь и причаститься. Самым популярным днем для исповеди всегда была Великая Среда - среда Страстной недели, хотя можно исповедоваться в любой день Страстной. Просто, исповедуясь накануне Чистого (Великого) четверга, верующие потом причащаются в четверг, потому что именно в этот день Господь установил Таинство Причастия. Но коронавирус в 2020 году внес коррективы в эту традицию. И на Страстую 2021-го надо заранее обдумать, как и когда вы примите участие в Таинствах. Способность к трезвенному рассуждению всегда почиталась за добродетель, и если вы не привиты, если у вас нет антител к коронавирусу, не стоит подвергать опасности себя, других верующих, священников. Надо просто выбрать время, когда можно будет исповедаться и причаститься, не подвергая никого необдуманному риску.

"Тайная вечеря". Леонардо да Винчи, между 1494 и 1498 гг.

Как поститься? Не будем телоубийцами, пусть пост поражает наши страсти

Пост в дни Страстной недели обычно держат даже те верующие, кому не удалось пройти долгий путь Великого поста.

По монастырскому уставу с понедельника по пятницу едят только хлеб, овощи и фрукты, в Страстную Пятницу не едят вообще - в знак скорби: Иисус в этот день был распят и испустил Дух, а в Великую Субботу позволяется пища с растительным маслом. Но, подчеркну, это монастырский устав. Строгости поста Страстной недели не касаются больных и ослабленных людей, а также тех, кто сейчас в условиях эпидемии вынужден усиленно трудиться. "Пост есть не в воздержание от пищи, но в отчуждении от злого, в удержании языка от празднословия и пересудов, в охранении от раздражительности, в отложении от похоти и от лжи, в удалении от лести", - объяснял святой Антоний Оптинский. "Мы не телоубийцы, а страстоубийцы (убийцы страстей)", - учил святой Амвросий Оптинский.

И все же, как быть куличами и яйцами? Как освящать? Когда готовить? Как все успеть? "Ставь цель по силам, и знай наперед, что предстоит сделать"

Людей, которые только начали соприкасаться с миром христианства, в первую очередь волнует внешняя сторона приготовления к празднику Пасхи: как красить яйца и когда освящать куличи.

Отвечу сразу: не освящать, а получать благословение на непостную пищу - яйца, творожную пасху, сдобные куличи и мясные продукты. Слово "освящать" в данном случае употребляется не точно: ни яйца, ни буженина, ни даже кулич святынями после окропления их святой водой не становятся, мы просто получаем благословение на то, чтобы съесть это все в праздник. Но в быту используется именно слово "освящение", поэтому скажу: "Обычно освящают яйца с куличами и пасхами в Страстную субботу и часто, для неуспевших, в воскресную ночь - после Пасхального богослужения.

Но в прошлом году вирус из Уханя внес коррективы и сюда. Поскольку освящение снеди всегда сопровождается скоплением народа, то проводили его только там, где можно было сохранять между прихожанами необходимую дистанцию, обозначенную медиками в 1,5-2 метра. Патриарх Кирилл призвал прихожан понести эти "временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних".

Нам напомнили, что освящение пищи только благочестивая традиция, а не таинство, поэтому ради безопасности, в самый острый момент пандемии, весной 2020 года, этой традицией временно пожертвовали. Но и в 2021 году освящение снеди стоит организовать так, чтобы исключить риск заражения ковидом - и себя, и других.

Красят же яйца и готовят остальную снедь, обычно, в Чистый четверг, или в Великую субботу. Причем священники призывают к тому, чтобы хозяйственные хлопоты не затмевали для нас молитвы. "Не надо ставить перед собой цель успеть многое, но при этом самому известись от переживаний. Это бесовское состояние", - объяснял преподобный Паисий Святогорец. Чтобы успеть главное, нужно два условия: молитва и четкое понимание, что в какой день Страстной недели предстоит сделать. И тогда все успеется. О календаре Страстной недели наш следующий материал.