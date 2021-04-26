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26.04.2021 20:00
Рубрика: Власть

Не заслужил военный билет

Суд признал уклонистом мужчину, не получавшего повесток из военкомата
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8441)
Второй кассационный суд общей юрисдикции фактически приравнял к уклонистам гражданина, который так и не дождался повесток из военкомата, а самостоятельно прийти туда до 27-го дня рождения так и не догадался. Теперь мужчина получит пятно в анкету, как незаконно не отслуживший.

Давно прошли те времена, когда военкомы с милицией - тогда еще полиции не было - массово охотились на уклонистов. Сегодня проблем выполнить план по призыву у военкоматов нет. Более того: порой даже желающие отслужить вынуждены оставаться дома. Их заносят в листы ожидания до следующей весны или осени, так как места в строю в ходе текущего призыва юношам не хватило.

Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости
У 78 процентов призывников не нашли противопоказаний к военной службе

Однако, безусловно, есть и такие, кого воинский долг тяготит. Год прожить без мягкого дивана и маминых пирожков невероятная мука, это понятно. Увы для них: нельзя делать вид, что военкома не существует, а в 27 лет прийти и получить как ни в чем не бывало военный билет. В том случае, если у молодого человека не было законных отсрочек, он получит в документах своего рода черную метку: не служил непонятно почему. С такой отметкой не возьмут ни на госслужбу, ни в солидные корпорации.

В такую историю попал житель Ярославля некий гражданин Т. Он рассказал в суде, что с момента наступления призывного возраста и до достижения 27-летнего возраста повесток о необходимости явиться в военный комиссариат не получал. А когда вышел последний срок, мужчина пришел в военкомат за документами, но не получил желаемого. Призывная комиссия Заволжского района г. Ярославля и Ярославского района Ярославской области в отношении Т. вынесла заключение о признании его гражданином, не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, и решения о зачислении в запас. Иными словами, юридически мужчину признали уклонистом.

Даже если письма военкома затерялись в пути, гражданин должен был прийти в военкомат сам

Мужчина попробовал обжаловать решение в суде, но - безуспешно. Второй кассационный суд указал, что, не встав на воинский учет, гражданин не исполнил свою обязанность. Если даже повестки военкома затерялись в пути, надо было прийти самому.

Власть Безопасность Армия Призыв в армию

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