Святилище царей раскопали в древней столице Александра Македонского

Греческие археологи сообщили о новых волнующих находках, сделанных в ходе трехлетних раскопок в Эгах - древней столице македонских царей. Там было найдено величественное здание времен Александра Македонского и большое количество изящно изготовленных предметов.

Как сообщает Archaeology News Network, речь идет о результатах обследования крупного царского комплекса, расположенного в Эгах - главном городе Эматии в историческом районе Македония, где располагалась резиденция македонских царей.

Этот город был обнаружен в XIX веке, он находится недалеко от современного города Вергина в северной Греции. Известно, что акрополь города Эги до самого конца Македонского царства служил местом погребения македонских царей.

Тут мог бы быть погребен и Александр Великий, если бы он не погиб вдали от родины. Впрочем, сохранились гробницы и других македонских правителей. Новые находки лишний раз подчеркивают, что находившаяся здесь царская резиденция была роскошной.

"Надписи на найденных плитках позволяют связать раскопанное нами здание с культом членов царской семьи, - говорит руководитель исследовательского проекта Анжелика Коттариди. - Это здание было построено в IV веке до нашей эры, но оно было значительно реконструировано в эпоху царя Филиппа V, то есть в конце III - начале II веков до нашей эры".

Обнаруженная роскошная мозаика и другие элементы говорят о том, что раскопанное здание могло использоваться в качестве царского святилища. В ходе полевых работ была сделана крайне редкая находка - стихотворение-эпиграмма, вырезанное на стенке скифоса, роскошной глиняной чаши. По мнению археологов, вероятно, это было упражнение для учеников.

Как и найденные ранее царский дворец и другие храмы, раскопанное святилище было построено из вулканического туфа - камня, считавшегося очень ценным во времена Македонского царства. Установлено, что этот строительный материал доставляли сюда из карьеров Вермиона, расположенных на расстоянии 10-20 км от Эг.

Священный комплекс состоял из целого ряда последовательно расположенных квадратных и прямоугольных помещений, площадь которых в отдельных случаях превышала 100 квадратных метров. Они были возведены в правильном порядке вокруг большого внутреннего двора, южная и часть восточной и западной сторон которого были открытыми.

На восточной стороне находился сам храм с очень глубоким вестибюлем и двумя дорическими колоннами, обращенными во двор. Как было упомянуто выше, во времена Филиппа V (221-179 гг. до н.э.) это здание пережило масштабную реконструкцию. Именно тогда здесь появились роскошные мраморные полы, а стены были покрыты разноцветной штукатуркой.

Кстати, в мотивах декора преобладает пурпурный цвет, считавшийся в то время царским. Впоследствии пурпурный цвет и архитектурные элементы, характерные для Эг, стали типичными украшениями домов города Помпеи, уничтоженного вулканом Везувий.

Что касается артефактов, то в Эгах была найдена, например, плитка с надписью "AMYNTOΥ". По мнению археологов, это было имя, а сам текст указывает на владельца данного святилища. Расшифровка надписи показала, что это был Аминтас III - отец царя Филиппа II и дед Александра Великого. К слову, Аминтасу III был присвоен статус героя, поэтому не только в Македонии, но и в некоторых соседних царствах существовал культ поклонения ему. После смерти Александра Великого в Македонии популярным стал и культ этого прославленного царя и полководца.