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26.04.2021 09:24
Рубрика: Общество

Выявлена связь омега-3 с преждевременной смертью

Текст: Тимур Алимов

Ученые из Медицинской школы Сэнфорд Университета Южной Дакоты выявили связь между индексом омега-3 жирных кислот и риском преждевременной смерти. Их выводы опубликованы в журнале Nature Communications.

Фото: iStock
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Исследователи провели метаанализ 17 научных работ, посвященных влиянию омега-3 на здоровье и проведенных за 16 лет. В них содержались данные о более чем 42 тысячах жителей разных стран в возрасте от 50 лет до 81 года. Почти 16 тысяч человек из группы наблюдения скончались. Примерно треть смертей была связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, треть - с раком, 39 процентов - с другими причинами.

Изучив подробные сведения, ученые установили, что люди с более высоким индексом эйкозапентаеновой, докозапентаеновой и докозагексаеновой кислот (входят в семейство омега-3 жирных кислот) в крови имели меньшую вероятность преждевременной смерти по сравнению с теми, у кого этот показатель был ниже. Разница составила 9-13 процентов.

Как сообщил ведущий автор исследования, доктор наук в области питания человека Уильям С. Харрис, n-3 полиненасыщенные жиры стали предметом интенсивного исследования после того, как в 1970-е годы у гренландских эскимосов была выявлена обратная связь с риском острого инфаркта миокарда. Впоследствии было проведено множество работ, посвященных влиянию омега-3 на сердце, мозг, костную систему. Однако, связь семейства кислот на риск преждевременной смерти в целом практически не оценивалась, данная работа стала наиболее полной.

- Механизмы, лежащие в основе положительного воздействия семейства омега-3 кислот, многочисленны. Например, они связаны с экспрессией генов и выработку множества биоактивных веществ. Теперь же стало очевидно, что более высокие уровни циркулирующих в крови n-3 полиненасыщенных жирны кислот благотворно влияют на различные клеточные системы, что вместе может способствовать снижению риска смерти, - заключил С. Харрис.

Общество Наука Медицина и здоровое питание

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