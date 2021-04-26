Тележурналист Тимофей Баженов: Рост киберпреступности требует срочного вмешательства государства

Новости

В Пермском крае школы и техникумы закроют с 1 по 10 мая 17:08
МИД: Москва объявила persona non grata сотрудника посольства Украины 17:06
Путин потребовал не допустить неоправданного удорожания подключения школ к Сети 17:04
Музеи и театры подключат к ЕАИС по примеру Фонда кино 17:03
Кабмин до 1 июля доложит Путину о темпах создания новых мест в детсадах 16:50
Голикова: 7,5 млн россиян закончили курс вакцинации от коронавируса 16:47
Путин поручил ускорить подготовку поправок о персональных данных 16:41
Массовой гибелью черепах под Воронежем занялась Генпрокуратура 16:38
Арестован подозреваемый в убийстве главы ФСИН по Забайкалью 16:36
Джонсон открестился от резких высказываний о ситуации с COVID-19 в Британии 16:31
Стали известны сроки проведения в Витебске "Славянского базара" 16:25
В Петербурге долгожителям будут выплачивать деньги к юбилею 16:21
Москвичей предупредили о грядущих заморозках и снеге 16:19
В Новосибирске работник аквапарка пойдет под суд за гибель подростка 16:18
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября 16:17
ЕК подала иск в суд на AstraZeneca 16:16
СМИ: Актриса Светлана Светличная госпитализирована с инсультом 16:15
Пензенского тренера наградят за спасение детей, отравившихся в бассейне 16:05
В Пскове на территории монастыря нашли старинную дорогу 16:00
VI Ялтинский форум предварительно назначили на начало ноября 15:52
Актер Анатолий Салимоненко найден мертвым в своей квартире 15:37
"Черные банкиры" вывели активы коммерческого банка на миллиард рублей 15:37
Появилось видео драки с участием актера Александра Паля 15:34
Путин встретится с парламентариями и врачами в Санкт-Петербурге 15:27
Лавров: На складах во Врбетице могли нарушаться международные нормы 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 16:08
Рубрика: Происшествия

Тележурналист Тимофей Баженов: Рост киберпреступности требует срочного вмешательства государства

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Максим Манюров Фото: Максим Манюров
Фото: Максим Манюров

Известный тележурналист и лидер общественного движения Тимофей Баженов считает, что размах электронного мошенничества в стране требует принятия комплексных мер.

Фото: Максим Манюров
Баженов предложил ввести постоянный кешбэк для турпоездок в отдаленные уголки России

"Кибермошенники каждый день находят новые лазейки, как обойти закон. Каждый день появляются новые формы преступлений. Количество обманутых граждан растет, как снежный ком, и это тот случай, когда государство должно незамедлительно вмешаться", - отметил он.

Его поддерживает Евгений Видякин, владелец IT-компании. Он отметил, что ситуация не нова: "Как всегда, проблемы с безопасностью у пользователей лежат в плоскости некомпетентности самих пользователей. Раньше люди открывали подозрительные файлы из почты, теперь мы сканируем QR-коды, совершенно не понимая, что там. Ничего нового".

Тимофей Баженова видит в проблеме три задачи, которые нужно срочно решить. Это точная квалификация электронного мошенничества, ужесточение наказания за него, плюс меры противодействия киберпреступникам, в том числе за счет более активного информирования россиян.

Известный телеведущий подчеркивает: среди обманутых - львиная доля пожилых людей. Он это знает по своей семье, так как беда не обошла и его мать. Между тем, телефонные операторы и банки не несут никакой ответственности за то, что их клиентов обманывают, хотя все инструменты для выявления и предупреждения таких действий имеются.

"Это говорит о том, что борьба с электронным мошенничеством должна вестись с участием не только депутатов Госдумы, но и банков, сотовых операторов, провайдеров и спецслужб", - заключил Тимофей Баженов.

Происшествия Преступления Криминал

Главное сегодня

Путин распорядился призвать на сборы запасников
Канцлер Австрии выступил против новых антироссийских санкций
Кипр упростит въезд для туристов, привившихся "Спутником V"
Россия объявила персоной нон грата помощника военного атташе Италии
Мурашко: Пять регионов России близки к выходу из ковида
В сгоревшей "Невской мануфактуре" не было систем пожаротушения
Видео: В Хабаровске глыбы льда снесли ограждение на набережной Амура