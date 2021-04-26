Тележурналист Тимофей Баженов: Рост киберпреступности требует срочного вмешательства государства

Известный тележурналист и лидер общественного движения Тимофей Баженов считает, что размах электронного мошенничества в стране требует принятия комплексных мер.

"Кибермошенники каждый день находят новые лазейки, как обойти закон. Каждый день появляются новые формы преступлений. Количество обманутых граждан растет, как снежный ком, и это тот случай, когда государство должно незамедлительно вмешаться", - отметил он.

Его поддерживает Евгений Видякин, владелец IT-компании. Он отметил, что ситуация не нова: "Как всегда, проблемы с безопасностью у пользователей лежат в плоскости некомпетентности самих пользователей. Раньше люди открывали подозрительные файлы из почты, теперь мы сканируем QR-коды, совершенно не понимая, что там. Ничего нового".

Тимофей Баженова видит в проблеме три задачи, которые нужно срочно решить. Это точная квалификация электронного мошенничества, ужесточение наказания за него, плюс меры противодействия киберпреступникам, в том числе за счет более активного информирования россиян.

Известный телеведущий подчеркивает: среди обманутых - львиная доля пожилых людей. Он это знает по своей семье, так как беда не обошла и его мать. Между тем, телефонные операторы и банки не несут никакой ответственности за то, что их клиентов обманывают, хотя все инструменты для выявления и предупреждения таких действий имеются.

"Это говорит о том, что борьба с электронным мошенничеством должна вестись с участием не только депутатов Госдумы, но и банков, сотовых операторов, провайдеров и спецслужб", - заключил Тимофей Баженов.