Украинскому шпиону дали 10 лет и конфисковали 163 тысячи долларов

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Украины Александра Марченко, признанного виновным в шпионаже. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, решением суда Марченко приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства обращены деньги, которые ему были выделенные Службой внешней разведки Украины на совершение разведывательной акции.

По данным ЦОС ФСБ, установлено, что Александр Марченко в мае 2018 года получил от сотрудника СВР Украины Петра Хоменко задание на приобретение в России клистронов - запасных частей, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300. Кроме того, ему были выданы 163 тысячи долларов США для их покупки. Секретные изделия предполагалось передать украинскому спецэкспортеру военной техники - госкомпании "Укроборонсервис" через фирму-посредника в Македонии.

Как напомнили в ЦОС, в апреле 2019 года Марченко был задержан. Там также подчеркнули, что во время следственных действий и судебного следствия были получены исчерпывающие доказательства причастности иностранца к деятельности украинской разведки, направленной на нанесение ущерба безопасности России.