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26.04.2021 23:47
Рубрика: В мире

В Британии почтовых работников увольняли и сажали из-за компьютерных сбоев

Текст: Максим Макарычев
Британский апелляционный суд отменил обвинительные приговоры 39 сотрудникам отделений британской почтовой компании Post Office, ошибочно обвиненным в мошенничестве с бухгалтерией из-за проблем с ИТ-системой Horizon. Суду пришлось рассмотреть вопросы относительно надежности компьютеризированной системы бухгалтерского учета Horizon, которая использовалась в почтовых отделениях филиалов компании по всей Британии в период с 2003 по 2013 год.
Фото: EPA/HAYOUNG JEON Фото: EPA/HAYOUNG JEON
Фото: EPA/HAYOUNG JEON

Почтмейстеры, которым были предъявлены обвинения в растрате, заявили, что они были привлечены к ответственности и осуждены на том основании, что начальство Post Office считало Horizon "весьма надежной системой", хотя на самом деле этого не было, отмечает финансовый портал Аccountancy Daily. Многие из этих людей из-за ошибок компьютерной системы лишились не только работы, но и жилья, семей и свободы.

Фото: iStock
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Система Horizon - это электронная торговая и бухгалтерская система. Она была разработана и установлена ??компанией ICL, которая была продана японской Fujitsu Limited в 2002 году. Система была опробована в 1999 году и развернута в филиалах почтовых отделений в Альбионе в 2000 году. Записывая все транзакции в филиале, Horizon рассчитывал, сколько наличных денег и запасов корреспонденции должно храниться в филиале. Младшие почтмейстеры должны были ежедневно декларировать сумму наличных денег в отделении. Однако в работе системы постоянно происходили сбои, а сотрудники сталкивались с недостачей, которую "выдавал" Horizon. На масштабы такой недостачи указывает тот факт, что в ходе разбирательства в Высоком суде общая сумма убытков, заявленных истцами, составила около 18 миллионов фунтов стерлингов.

Судья Холройд постановил, что руководство Post Office винило в недостаче своих сотрудников и "постоянно утверждало, что Horizon является прочным и надежным". Также суд пришел к выводу, что руководством Post Office не была предпринята какая-либо попытка исследовать утверждения сотрудников о том, что в работе Horizon постоянно происходят сбои. Руководство компании в итоге поверило машине, а не людям.

Апелляционный суд постановил, что недостатки Post Office в расследовании и раскрытии информации были "вопиющими". Обвиняемые были привлечены к ответственности, признаны виновными и осуждены на том основании, что данные Horizon якобы были точными и верными.

В заявлении адвокатской конторы Doughty Street Chambers, представлявшей 30 заявителей, говорится: "Апелляционный суд крайне редко принимает решение о том, что судебное преследование представляет собой оскорбление правосудия. То, что такой вывод был сделан в отношении стольких дел и в отношении поведения одного частного обвинителя (Post Office), является беспрецедентным".

Фото: Istock
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Суд постановил, что 39 заявителей были осуждены ошибочно. Президент Post Office Тим Паркер сказал: "Почтовое отделение чрезвычайно сожалеет о том, как исторические неудачи повлияли на жизнь этих почтмейстеров и их семей". Почтовое отделение прекратило судебное преследование сотрудников вскоре после отделения от Royal Mail десять лет назад и на протяжении всего апелляционного процесса поддерживало отмену подавляющего большинства обвинительных приговоров. Post Office должен будет урегулировать иски о компенсации с 555 сотрудниками, которым в свое время были предъявлены обвинения из-за нехватки средств в результате сбоев в работе системы Horizon IT, что, вероятно, будет стоить компании около 58 миллионов фунтов стерлингов.

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