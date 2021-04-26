В Германии вспоминают разрушенный символ ГДР

В восточном Берлине 26 апреля 1976 года был открыт для посетителей Дворец Республики, ставший своего рода символом ГДР. После объединения двух Германий, несмотря на протесты местных жителей и кампании за сохранение уникального исторического здания, его снесли в 2008 году.

После открытия восточно-германский аналог московского Дворца съездов стал местом, куда любили приходить простые берлинцы. Он был построен на месте Берлинского городского дворца - резиденции королей из династии Гогенцоллернов. То здание было разрушено во время войны, и власти решили не тратить деньги на восстановление, а взорвать его и на его месте построить символ нового государства - Германской Демократической Республики.

Новый дворец был спроектирован в модернистском стиле архитекторами строительной академии ГДР под руководством Хайнца Граффунера. Его главной архитектурной особенностью стали бронзовые зеркальные окна. А за фойе, освещенное 1001 стеклянной лампой, его прозвали "Ламповой лавкой Эриха" - имелся в виду лидер ГДР Эрих Хонеккер, вальсировавший на мраморном полу в день открытия. И хотя во дворце проходили партийные съезды, как и в московском Дворце съездов в Кремле, в обычные дни здесь давали концерты, показывали театральные постановки.

В зале заседаний был установлен специальный механизм, позволяющий спрятать трибуну на нижний уровень под полом и превратить его в помещение, подходящее для концертов. Спустя всего полгода после открытия на сцене дворца выступал Булат Окуджава. Пели здесь и Карел Готт, Гарри Белафонте, Карлос Сантана. Под крышей Дворца Республики работали театр, рестораны, боулинг-клуб, дискотека, почта и многочисленные галереи.

В 1989 году рухнула берлинская стена, разделявшая город на восточную и западную зоны, а 3 октября 1990 года прекратила свое существование ГДР и все ее госорганы, в том числе парламент. Дворец был закрыт по причине использования при строительстве асбеста, затем "выпотрошен" и очищен от опасных веществ.

В последние годы своего существования он привлек новое поколение посетителей: любителей инсталляций и других форм современного искусства. Например, в 2004 году в стенах бывшего дворца на берегу Шпреи появилось озеро - создатели необычного арт-объекта залили туда 300 литров воды и предложили всем желающим перемещаться по помещению на лодках. Позже было принято решение снести дворец, а на его месте построить копию резиденции Гогенцоллернов в современном стиле. И если западных берлинцев это решение депутатов парламента оставило равнодушными, то восточные были обижены.

В опросе, проведенном журналом Superillu, 60% восточных немцев заявили, что выступают против сноса, поскольку это "уничтожит часть истории ГДР". Радиостанция Deutsche Welle приводила тогда аргументы одного из них: "Политики должны больше уважать тех восточных немцев, которые вложили все свое мастерство и знания в строительство этого уникального объекта. Все, что мы слышим, это то, что это был проект бывшего главы государства Эриха Хонеккера. Может и так, но это не оправдывает снос здания. Оно пришлось по сердцу обычным людям и действительно было идеальным местом, чтобы хорошо провести время, с боулинг-центром, фантастическими концертными залами, барами и тому подобным. Никто не утверждает, что Хонеккер был хорошим парнем, но прусский король, построивший тот королевский дворец, тоже не был добряком. Он отправил столько людей на смерть в различных войнах. Так зачем кому-то восстанавливать королевский дворец?".

Тем не менее, спустя 13 лет проволочек, к концу 2008 года дворец был снесен. Было вывезено 78 тысяч тонн строительного мусора, в том числе почти 20 тысяч тонн стали и железа, 500 тонн стекла и 56 тысяч тонн бетона. На снос здания ушло больше времени, чем на его строительство.