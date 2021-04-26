В Германии вспоминают разрушенный символ ГДР

Новости

В Пермском крае школы и техникумы закроют с 1 по 10 мая 17:08
Москва высылает из страны украинского дипломата 17:06
Путин потребовал не допустить неоправданного удорожания подключения школ к Сети 17:04
Музеи и театры подключат к ЕАИС по примеру Фонда кино 17:03
Кабмин до 1 июля доложит Путину о темпах создания новых мест в детсадах 16:50
Голикова: 7,5 млн россиян закончили курс вакцинации от коронавируса 16:47
Путин поручил ускорить подготовку поправок о персональных данных 16:41
Массовой гибелью черепах под Воронежем занялась Генпрокуратура 16:38
Арестован подозреваемый в убийстве главы ФСИН по Забайкалью 16:36
Джонсон открестился от резких высказываний о ситуации с COVID-19 в Британии 16:31
Стали известны сроки проведения в Витебске "Славянского базара" 16:25
В Петербурге долгожителям будут выплачивать деньги к юбилею 16:21
Москвичей предупредили о грядущих заморозках и снеге 16:19
В Новосибирске работник аквапарка пойдет под суд за гибель подростка 16:18
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября 16:17
ЕК подала иск в суд на AstraZeneca 16:16
СМИ: Актриса Светлана Светличная госпитализирована с инсультом 16:15
Пензенского тренера наградят за спасение отравившихся в бассейне детей 16:05
В Пскове на территории монастыря нашли старинную дорогу 16:00
VI Ялтинский форум предварительно назначили на начало ноября 15:52
Актер Анатолий Салимоненко найден мертвым в своей квартире 15:37
"Черные банкиры" вывели активы коммерческого банка на миллиард рублей 15:37
Появилось видео драки с участием актера Александра Паля 15:34
Путин встретится с парламентариями и врачами в Санкт-Петербурге 15:27
Лавров: На складах во Врбетице могли нарушаться международные нормы 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 16:55
Рубрика: В мире

В Германии вспоминают разрушенный символ ГДР

Текст: Ариадна Рокоссовская
В восточном Берлине 26 апреля 1976 года был открыт для посетителей Дворец Республики, ставший своего рода символом ГДР. После объединения двух Германий, несмотря на протесты местных жителей и кампании за сохранение уникального исторического здания, его снесли в 2008 году.
Дворец Республики, 1984 год. Фото: Александр Лыскин / РИА Новости Дворец Республики, 1984 год. Фото: Александр Лыскин / РИА Новости
Дворец Республики, 1984 год. Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

После открытия восточно-германский аналог московского Дворца съездов стал местом, куда любили приходить простые берлинцы. Он был построен на месте Берлинского городского дворца - резиденции королей из династии Гогенцоллернов. То здание было разрушено во время войны, и власти решили не тратить деньги на восстановление, а взорвать его и на его месте построить символ нового государства - Германской Демократической Республики.

Немецкий политик предложил обновить Христианско-демократический союз

Новый дворец был спроектирован в модернистском стиле архитекторами строительной академии ГДР под руководством Хайнца Граффунера. Его главной архитектурной особенностью стали бронзовые зеркальные окна. А за фойе, освещенное 1001 стеклянной лампой, его прозвали "Ламповой лавкой Эриха" - имелся в виду лидер ГДР Эрих Хонеккер, вальсировавший на мраморном полу в день открытия. И хотя во дворце проходили партийные съезды, как и в московском Дворце съездов в Кремле, в обычные дни здесь давали концерты, показывали театральные постановки.

В зале заседаний был установлен специальный механизм, позволяющий спрятать трибуну на нижний уровень под полом и превратить его в помещение, подходящее для концертов. Спустя всего полгода после открытия на сцене дворца выступал Булат Окуджава. Пели здесь и Карел Готт, Гарри Белафонте, Карлос Сантана. Под крышей Дворца Республики работали театр, рестораны, боулинг-клуб, дискотека, почта и многочисленные галереи.

В 1989 году рухнула берлинская стена, разделявшая город на восточную и западную зоны, а 3 октября 1990 года прекратила свое существование ГДР и все ее госорганы, в том числе парламент. Дворец был закрыт по причине использования при строительстве асбеста, затем "выпотрошен" и очищен от опасных веществ.

В последние годы своего существования он привлек новое поколение посетителей: любителей инсталляций и других форм современного искусства. Например, в 2004 году в стенах бывшего дворца на берегу Шпреи появилось озеро - создатели необычного арт-объекта залили туда 300 литров воды и предложили всем желающим перемещаться по помещению на лодках. Позже было принято решение снести дворец, а на его месте построить копию резиденции Гогенцоллернов в современном стиле. И если западных берлинцев это решение депутатов парламента оставило равнодушными, то восточные были обижены.

Глава МИД ФРГ: Германия не заинтересована в конфронтации с Россией

В опросе, проведенном журналом Superillu, 60% восточных немцев заявили, что выступают против сноса, поскольку это "уничтожит часть истории ГДР". Радиостанция Deutsche Welle приводила тогда аргументы одного из них: "Политики должны больше уважать тех восточных немцев, которые вложили все свое мастерство и знания в строительство этого уникального объекта. Все, что мы слышим, это то, что это был проект бывшего главы государства Эриха Хонеккера. Может и так, но это не оправдывает снос здания. Оно пришлось по сердцу обычным людям и действительно было идеальным местом, чтобы хорошо провести время, с боулинг-центром, фантастическими концертными залами, барами и тому подобным. Никто не утверждает, что Хонеккер был хорошим парнем, но прусский король, построивший тот королевский дворец, тоже не был добряком. Он отправил столько людей на смерть в различных войнах. Так зачем кому-то восстанавливать королевский дворец?".

Тем не менее, спустя 13 лет проволочек, к концу 2008 года дворец был снесен. Было вывезено 78 тысяч тонн строительного мусора, в том числе почти 20 тысяч тонн стали и железа, 500 тонн стекла и 56 тысяч тонн бетона. На снос здания ушло больше времени, чем на его строительство.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Путин распорядился призвать на сборы запасников
Москва высылает из страны украинского дипломата
Канцлер Австрии выступил против новых антироссийских санкций
Кипр упростит въезд для туристов, привившихся "Спутником V"
Мурашко: Пять регионов России близки к выходу из ковида
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета