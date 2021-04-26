В Госдуме предложили назвать улицу или площадь Москвы именем Лужкова

Депутаты Госдумы предлагают назвать улицу или площадь Москвы именем Юрия Лужкова. С таким ходатайством к мэру столицы Сергею Собянину обратились более 30 депутатов ГД, среди которых главы фракций "ЕР", КПРФ и "СР". Об этом сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

В Telegram-канале он уточнил: "Документ подписали главы трех думских фракций ("ЕР", КПРФ, "СР"), четыре вице-спикера, а также другие не менее уважаемые коллеги, в том числе многие депутаты от Москвы и ряд председателей комитетов, включая меня".

Напомним, Юрий Лужков возглавлял правительство Москвы на протяжении 18 лет с 1992 года по 2010 год. Умер Юрий Михайлович в 2019 году.