В интервью Юрия Дудя нашли повод для административного дела

По итогам доследственной проверки в отношении одного из интервью, взятого блогером Юрием Дудем, заведено административное дело. Об этом в понедельник сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По запросу именно этой организации столичные полицейские и проводили проверку на предмет наличия в указанном интервью пропаганды запрещенных веществ. Об интервью с кем именно идет речь, не уточняется.

Юрий Дудь. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС