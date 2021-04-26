В интервью Юрия Дудя нашли повод для административного дела

"В ответе ГУ МВД России по Москве от 23 апреля сообщается, что заведено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование", - цитирует ТАСС Екатерину Мизулину.
В свою очередь в московской полиции подтвердили информацию о завершении проверки, но о ее результатах сообщать не стали.
"Обращение руководства Лиги безопасного интернета по вопросу размещения пропаганды потребления наркотиков на одном из интернет-ресурсов было рассмотрено. О результатах проверки в установленном порядке сообщено авторам обращения", - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Напомним, волонтеры Лиги безопасного интернета ранее обратились в столичную полицию с просьбой проверить интервью блогера Юрия Дудя, где они обнаружили пропаганду наркотиков и психотропных веществ. "Крупные блогеры, имеющие многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют, ведь большая доля их подписчиков и зрителей - это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо", - отмечала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.