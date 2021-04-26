В Испании арестовали мужчину за заражение ковидом 22 человек

В Испании полиция арестовала мужчину по подозрению в умышленном заражении коронавирусом 22 человек. Произошел этот случай в городе Манакор на Майорке, где в январе была выявлена вспышка COVID-19. Как выяснили стражи порядка, некоторых из заболевших связывало место работы. В ходе расследования полиция вышла на 40-летнего мужчину.

По словам его коллег, тот продолжал ходить на работу, несмотря на плохое самочувствие и высокую температуру. В конце концов он все же обратился к врачу и сдал ПЦР-тест, однако вместо того чтобы дожидаться результатов дома, мужчина снова отправился на работу, а затем еще посетил спортзал.

Его коллеги и менеджер неоднократно просили больного отправиться домой, но безуспешно. Более того, в тот день, когда, по словам очевидцев, у задержанного была температура под 40 градусов, он ходил по учреждению со спущенной маской, громко кашлял и говорил: "Я собираюсь заразить вас всех ковидом". А вечером того же дня выяснилось, что мужчина действительно был болен COVID-19. В итоге, он заразил пять коллег на работе и трех посетителей тренажерного зала. Те, в свою очередь, разнесли коронавирус дальше. Результат неутешительный: заболели 22 человека, в том числе трое младенцев. К счастью, все они довольно легко перенесли болезнь, ни одному не потребовалась госпитализация.

Теперь мужчина предстанет перед судом по обвинению в нанесении телесных повреждений. По мнению юриста Альберто Гарсии, только так можно сформулировать обвинение. До пандемии коронавируса именно так квалифицировались случаи намеренного заражения гепатитом или ВИЧ. Однако для обвинения в преступлении, связанном с причинением вреда, необходимо доказать, что было нанесено физическое повреждение. В Испании за это правонарушение можно получить крупный штраф и даже тюремный срок до трех лет.

Это, пожалуй, первый случай в Европе, когда кого-либо обвиняют в намеренном заражении коронавирусом множества людей. Был, правда, случай в Австрии, где под суд попала гражданка Румынии по статье о причинении вреда здоровью. Она работала сиделкой у 90-летнего местного жителя и прилетела с страну с поддельной справкой об отсутствии коронавируса. Для примера: в Китае за сокрытие симптомов COVID-19 можно получить реальный тюремный срок. Если же это привело к заражению других людей, то могут приговорить и к смертной казни.