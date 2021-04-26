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26.04.2021 10:01
Рубрика: В мире

В Италии задержали около ста человек за связи с мафией

Текст: Юрий Когалов

Итальянская полиция и корпус карабинеров провели в городе Бари крупную операцию против мафии. Как передает агентство ANSA, за связи с мафиозным кланом "Стришульо" были задержаны 99 человек. Всех их обвиняют в преступлениях, связанных с торговлей наркотиками, незаконном ношении и хранении оружия, вымогательстве, участии в драках и нанесении тяжких телесных повреждений. 96 человек были отправлены под стражу, еще трое - под домашний арест.

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Как отмечается, сегодняшняя операция стала итогом многолетнего расследования. За кланом "Стришульо", который контролирует практически всю криминальную деятельность в городе Бари и одноименной провинции, наблюдение велось с 2015 года. За это время правоохранительные органы зафиксировали различные случаи вымогательства у торговцев, угроз и избиения, конфликты с другими преступными группировками и множество других правонарушений.

Всего под следствием по данному делу находятся 147 человек. Кстати, ряду мафиози повестки об аресте были вручены в тюрьме, где они уже отбывают наказания за другие преступления.

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