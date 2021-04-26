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Рубрика: Русское оружие

Перехватят в атмосфере и космосе

Испытывается система ПРО нового поколения
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8441)
Успешно осуществлен новый испытательный пуск на полигоне в Казахстане ракеты российской системы противоракетной обороны. "На полигоне Сары-Шаган успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО", - сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Какая именно ракета проходит испытания, пока неизвестно. Но многие эксперты уверены, что речь идет о новейшей ракете "Нудоль". Она войдет в мобильную зенитно-ракетную систему С-500 "Прометей".

Фото: РИА Новости
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Сообщалось, "Нудоль" способна перехватывать все типы летательных аппаратов, в том числе баллистические ракеты, а также уничтожать космические аппараты, находящиеся на низких орбитах. Систем с подобными возможностями в мире нет.

На территории Казахстана еще в середине прошлого века в районе озера Балхаш был построен единственный в Евразии полигон для разработки и испытаний противоракетного оружия. После развала СССР он пришел в запустение. В 2017 году по межгосударственному российско-казахстанскому соглашению работы на нем возобновились. Сейчас он входит в состав российского Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр. С его территории в сторону Балхаша пускаются баллистические ракеты-цели. Они перехватываются противоракетами, пущенными с полигона, находящегося в Казахстане.

Особенностью и преимущество трассы Капустин Яр - Балхаш в том, что она проходит над континентальной частью бывшего Союза и контролировать полет ракет с помощью чужих разведывательных самолетов невозможно.

Русское оружие Вооружение России

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