Успешно осуществлен новый испытательный пуск на полигоне в Казахстане ракеты российской системы противоракетной обороны. "На полигоне Сары-Шаган успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО", - сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Какая именно ракета проходит испытания, пока неизвестно. Но многие эксперты уверены, что речь идет о новейшей ракете "Нудоль". Она войдет в мобильную зенитно-ракетную систему С-500 "Прометей".

Сообщалось, "Нудоль" способна перехватывать все типы летательных аппаратов, в том числе баллистические ракеты, а также уничтожать космические аппараты, находящиеся на низких орбитах. Систем с подобными возможностями в мире нет.

На территории Казахстана еще в середине прошлого века в районе озера Балхаш был построен единственный в Евразии полигон для разработки и испытаний противоракетного оружия. После развала СССР он пришел в запустение. В 2017 году по межгосударственному российско-казахстанскому соглашению работы на нем возобновились. Сейчас он входит в состав российского Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр. С его территории в сторону Балхаша пускаются баллистические ракеты-цели. Они перехватываются противоракетами, пущенными с полигона, находящегося в Казахстане.

Особенностью и преимущество трассы Капустин Яр - Балхаш в том, что она проходит над континентальной частью бывшего Союза и контролировать полет ракет с помощью чужих разведывательных самолетов невозможно.