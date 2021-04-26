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26.04.2021 22:39
Рубрика: Власть

В Минобороны появится управление по вопросам искусственного интеллекта

Текст: Михаил Фалалеев

О формировании в ближайшем будущем в Минобороны России специализированного управления, которое будет заниматься проблемами развития искусственного интеллекта, сообщается на сайте правительства России.

Фото: Пресс-служба ГК "Ростех"/ РИА Новости
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Пока речь идет об использовании искусственного интеллекта в беспилотных летательных аппаратах, хотя потенциально этот интеллект применим и во многих других сферах.

Правительственный сайт сообщает о выводах, которые были сделаны на заседании рабочей группы по проблемам развития именно комплексов с беспилотными летательными аппаратами военного, а по сути - двойного назначения. Главное здесь - интеллектуализация комплексов с БЛА при решении задач группового применения, их автономизация и то, как этого достичь. Поэтому, разумеется, представители крупнейших предприятий - производителей беспилотников, участвовавших в заседании рабочей группы, рассказали о своих новейших разработках.

Внедрять эти разработки будут одновременно и в военной, и в гражданской авиации.

Известно, что перед заседанием группы первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов и член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов посетили конструкторское бюро компании "Сухой" и ознакомились с инновационными методами тестирования образцов беспилотной авиации.

Кстати, одним из главных событий деловой программы 7-го международного военно-технического Форума "Армия-2021", который пройдет в парке "Патриот" в августе, станет пленарная сессия по технологиям искусственного интеллекта для военных систем. Об этом говорил на брифинге для иностранных военных атташе заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

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