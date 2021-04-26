В Минтруде объяснили ситуацию с отпуском, приходящимся на 4-7 мая

Если работник будет с 4 по 7 мая находиться в отпуске, то отпуск на период установленных указом президента нерабочих дней не продлевается. Об этом говорится в разъяснениях Минтруда, составленных для работников и работодателей.

В ведомстве при этом уточняют, что так как в период нерабочих дней работникам сохраняется заработная плата, норма рабочего времени не уменьшается.

"Нерабочие дни, установленные указом, относятся к отработанному времени как у тех работников, кто выходил на работу в этот период, так и у тех, кто был в режиме нерабочих дней с сохранением заработной платы", - говорится в разъяснениях.

Таким образом, если человек уже взял отпуск, то, как советуют эксперты, его можно только отозвать либо договориться с работодателем о его переносе. Если удастся найти понимание у своего начальника, то отпуск работник сможет отгулять в другое время. Если же работодатель не захочет пойти на встречу, то придется, как и всем, выходить на работу 11 мая.