В регионах РФ проверят ценообразование на недвижимость

ФАС сообщила, что территориальным органам в регионах РФ направлено поручение проверить ценообразование на рынке недвижимости. Об этом журналистам заявил глава ФАС Максим Шаскольский.

"Служба направила своим территориальным органам поручение о необходимости провести проверку ценообразования на рынке недвижимости, - пояснил глава ФАС. - Проверка идет во всех регионах. Но во многом это рынки конкурентные, как вы понимаете. Причины роста нам понятны, они известны…"

"Мы проверяем также смежные рынки", - добавил Шаскольский. И в четверг антимонопольное ведомство уже сообщало, что обнаружило признаки картельного сговора на рынке металлопроката. В результате в отношении ряда металлотрейдеров возбуждено дело по фактам нарушения антимонопольного законодательства.