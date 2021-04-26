К осени в России заработает единая информационная система для учета электронных сертификатов. Положение о ней утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Как рассказали "РГ" в минфине, сертификаты позволят получателям соцуслуг самостоятельно распоряжаться бюджетными средствами. Первыми их смогут оформить граждане с инвалидностью на технические средства реабилитации.

"Сейчас на конкурсной основе отбирается исполнитель, который должен запустить такую информационную систему, которая уже с октября будет полноценно работать, - подчеркнули в ведомстве. - Причем она будет одновременно привязана к порталу госуслуг и единой государственной информационной системе социального обеспечения населения (ЕГИССО)".

Ожидается, что оставить заявление на получение электронного сертификата можно будет на портале госуслуг с 1 октября, уточнили в минтруде. После получателю присвоят уникальную цифровую запись, а также привяжут ее к карте "Мир", на которую государство зачислит определенную сумму. Но расплатиться сертификатом получится только за определенный товар, например, за техническое средство, которое предусмотрено индивидуальной программой реабилитации (абилитации) инвалида.

"Сейчас граждане могут получить средства реабилитации, которые есть в наличии в Фонде социального страхования (ФСС), или купить их сами, а потом обратиться в ФСС за компенсацией. Но чтобы ее получить, потребуется время. Электронный сертификат позволит гражданам самостоятельно за счет бюджета приобретать, например, инвалидные коляски или протезы, - подчеркнули в минтруде. - Всегда можно отказаться от сертификата и приобрести средство реабилитации прежним способом".

Оставить заявление на получение электронного сертификата можно будет на портале госуслуг с 1 октября

В минфине отметили, что в дальнейшем по электронным сертификатам можно будет покупать льготные лекарства и лечебное питание. Каталог магазинов, где можно будет воспользоваться электронным сертификатом, также будет представлен на сайте единой информационной системы.