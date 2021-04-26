Новости

Британия внесла в антикоррупционный список 14 россиян 20:24
Калининградские школы и больницы будут работать с 4 по 7 мая 20:17
Президента Чехии обвинили в измене 20:09
Во вторник в Москве перекроют движение из-за подготовки к Параду Победы 20:07
В возрасте 86 лет умер писатель Владимир Марамзин 20:04
В Турции введут полный локдаун до 17 мая 20:02
МИД РФ потребовал разъяснений о хранении в Врбетице запрещенных мин 19:58
Авиакомпании вывезли из Турции и Танзании более семи тысяч россиян 19:53
Поезда задерживаются на Горьковском направлении из-за человека на путях 19:50
Доказана потенциальная обитаемость Марса 19:38
Минцифры: Предустановленные программы можно будет удалять 19:09
"Спартак" попросил КДК РФС отменить желтые карточки Айртона и Максименко 19:06
Суд отправил экс-главу Рузаевского района Мордовии под домашний арест 19:01
На трассе "Таврида" появятся переходы для диких животных 19:00
В Перми владелица строительной компании похитила 87 млн рублей 18:51
Москва призвала Вашингтон и Брюссель не вмешиваться в дела Молдавии 18:39
В Мурманске колонну техники на Параде Победы возглавит танк Т-34 18:34
В Вологодской области продлили режим повышенной готовности до начала лета 18:31
Бензин в Москве подешевел впервые с начала года 18:29
Ученик Юрия Бутусова победил на международном фестивале этюдов 18:27
Партия Пашиняна выдвинула его на пост главы правительства 18:19
Кузнецова призвала решить проблему оформления седьмого ребенка в паспортах 18:17
Минтруд подсчитал, сколько россиян нуждаются в сопровождаемом проживании 18:07
Портал госуслуг поможет проводить собрания жителей 17:58
На участие в конкурсе "Лидеры России" подано более 140 тысяч заявок 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 19:53
Рубрика: Общество

Расходы покроет сертификат

Граждане с инвалидностью смогут выбирать протезы и коляски
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8441)
К осени в России заработает единая информационная система для учета электронных сертификатов. Положение о ней утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Как рассказали "РГ" в минфине, сертификаты позволят получателям соцуслуг самостоятельно распоряжаться бюджетными средствами. Первыми их смогут оформить граждане с инвалидностью на технические средства реабилитации.

"Сейчас на конкурсной основе отбирается исполнитель, который должен запустить такую информационную систему, которая уже с октября будет полноценно работать, - подчеркнули в ведомстве. - Причем она будет одновременно привязана к порталу госуслуг и единой государственной информационной системе социального обеспечения населения (ЕГИССО)".

Фото: istock
Депутаты предложили ввести второе бесплатное образование для инвалидов

Ожидается, что оставить заявление на получение электронного сертификата можно будет на портале госуслуг с 1 октября, уточнили в минтруде. После получателю присвоят уникальную цифровую запись, а также привяжут ее к карте "Мир", на которую государство зачислит определенную сумму. Но расплатиться сертификатом получится только за определенный товар, например, за техническое средство, которое предусмотрено индивидуальной программой реабилитации (абилитации) инвалида.

"Сейчас граждане могут получить средства реабилитации, которые есть в наличии в Фонде социального страхования (ФСС), или купить их сами, а потом обратиться в ФСС за компенсацией. Но чтобы ее получить, потребуется время. Электронный сертификат позволит гражданам самостоятельно за счет бюджета приобретать, например, инвалидные коляски или протезы, - подчеркнули в минтруде. - Всегда можно отказаться от сертификата и приобрести средство реабилитации прежним способом".

Оставить заявление на получение электронного сертификата можно будет на портале госуслуг с 1 октября

В минфине отметили, что в дальнейшем по электронным сертификатам можно будет покупать льготные лекарства и лечебное питание. Каталог магазинов, где можно будет воспользоваться электронным сертификатом, также будет представлен на сайте единой информационной системы.

Общество Соцсфера Соцзащита Господдержка инвалидов

Главное сегодня

Путин распорядился призвать на сборы запасников
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая
Москва высылает из страны украинского дипломата
В Госдуму внесены поправки о новых выплатах семьям
Косачев: Россия не примет включения новых стран в "нормандский формат"
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах