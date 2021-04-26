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26.04.2021 10:25
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили идею о дополнительном отпуске для отдыхающих в России

Текст: Галина Мисливская

Предложение о дополнительных днях отпуска тем, кто проводит его в России, вряд ли дойдет до стадии закона, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Такое мнение он высказал РИА Новости, комментируя инициативу члена Общественной палаты Султана Хамзаева увеличивать таким гражданам отпуск с 28 до 35 дней.

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"Я полагаю, что это очередное пожелание, которое вряд ли дойдет до реализации в виде закона", - заявил Валерий Рязанский.

Идея Хамзаева понятна - обеспечить загрузку санаторно-курортной базы России, но в летний период она и так загружена достаточно, а в остальное время ее поддерживает программа туристического кешбэка, отметил сенатор.

Кроме того, дополнительные нерабочие дни - это нагрузка на работодателей, вряд ли они сейчас на это пойдут, считает он.

Рязанский также напомнил, что для реализации такого предложения нужно вносить изменение в трудовое законодательство, предварительно согласовав вопрос на заседании трехсторонней комиссии с участием правительства, профсоюзов и работодателей.

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