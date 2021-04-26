В устав МХАТ им. Горького внесли изменения после проверки Минкульта

Руководить МХАТ им. Горького будут директор и президент театра, а назначение художественного руководителя возможно только по согласованию с Министерством культуры РФ - после проведенной в учреждении проверки ведомство приняло решение о внесении таких изменений в устав театра. Проверка, напомним, проходила в конце прошлого года и выявила ряд нарушений. Новые правила вводятся "в целях исключения в дальнейшем подобных ситуаций".

"В результате руководителями учреждения будут и директор, и президент. Художественного руководителя театра принимает на работу директор по согласованию с Минкультуры России", - сообщили в ведомстве.

Временно исполняющим обязанности директора в настоящее время является Олег Михайлов. Президентом театра остается народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина. О ныне действующем художественном руководителе МХАТ им. Горького Эдуарде Боякове в сообщении ведомства не говорится.

В декабре 2020 года проверка Минкульта выявила в театре нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента РФ, выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонта. Свою проверку позже провела и столичная прокуратура - по ее результатам существенных нарушений не выявлено.