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26.04.2021 13:49
Рубрика: Культура

В устав МХАТ им. Горького внесли изменения после проверки Минкульта

Текст: Инга Бугулова
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Руководить МХАТ им. Горького будут директор и президент театра, а назначение художественного руководителя возможно только по согласованию с Министерством культуры РФ - после проведенной в учреждении проверки ведомство приняло решение о внесении таких изменений в устав театра. Проверка, напомним, проходила в конце прошлого года и выявила ряд нарушений. Новые правила вводятся "в целях исключения в дальнейшем подобных ситуаций".

Фото: Предоставлено МХАТ имени М. Горького
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"В результате руководителями учреждения будут и директор, и президент. Художественного руководителя театра принимает на работу директор по согласованию с Минкультуры России", - сообщили в ведомстве.

Временно исполняющим обязанности директора в настоящее время является Олег Михайлов. Президентом театра остается народная артистка СССР Татьяна Васильевна Доронина. О ныне действующем художественном руководителе МХАТ им. Горького Эдуарде Боякове в сообщении ведомства не говорится.

В декабре 2020 года проверка Минкульта выявила в театре нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента РФ, выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонта. Свою проверку позже провела и столичная прокуратура - по ее результатам существенных нарушений не выявлено.

Культура Театр Драматический театр Правительство Минкультуры

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