В Париже в возрасте 86 лет умер писатель Владимир Марамзин. О его смерти на своей странице в Facebook сообщил филолог Габриэль Суперфин.

Владимир Марамзин родился 5 августа 1934 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт (1957), до 1965 года работал инженером. Прозу начал писать в 1958 году, публиковаться - в 1962 году.

Посещал литературную студию при библиотеке им. Маяковского. Пьеса "Объясните мне кто-нибудь - я скажу вам спасибо" была в 1963 году поставлена в Ленинграде, но снята из репертуара сразу же после премьеры. Написал несколько телевизионных и киносценариев. Опубликовал в издательстве "Детская литература" две познавательные книги для детей "Тут мы работаем" (1966) и "Кто развозит горожан" (1969).

Входил в литературную группу "Горожане" (кроме него, ее составляли Борис Вахтин, Владимир Губин, Игорь Ефимов), участвовал в одноимtнном машинописном сборнике. Распространял в списках произведения Андрея Платонова, других запрещенных авторов.

В 1971-1974 годах вместе с историком, литератором Михаилом Хейфецем и литературоведом, переводчиком Ефимом Эткиндом составил для самиздата машинописное собрание сочинений Иосифа Бродского в пяти томах. Это послужило поводом для его ареста в 1974 году. Писателю было разрешено выехать на Запад.

С 1975 года находился в эмиграции во Франции. Сотрудничал с журналом Владимира Максимова "Континент". Опубликовал дневники Михаила Хейфеца (1977). В 1978-1986 годах вместе с Алексеем Хвостенко издавал в Париже литературный журнал "Эхо" (вышли 14 номеров), напечатал в журнале повесть Андрея Платонова "Ювенильное море", библиографию его произведений.

В прозе считал себя последователем Андрея Платонова.

После 1999 года новые тексты Марамзина стали появляться в России (журнал "Звезда", СПб), зарубежных русскоязычных изданиях ("Литературный европеец", "Мосты", Франкфурт-на-Майне; "Новый берег", Копенгаген). В 2003 году в Париже вышла новая книга его прозы, в 2007 году - сборник статей. В парижском издательстве "Эхо" - роман "Славотерпец" (первая часть трёхчастного романа "Страна Эмиграция").