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26.04.2021 13:31
Рубрика: В мире

Вакцинированным американцам разъяснят их права

Текст: Юрий Когалов

Центры по контролю и профилактике заболеваний США в ближайшее время обновят свои рекомендации о поведении в условиях пандемии коронавируса. Как передает телеканал CNN, в новой версии будет указано, что могут теперь делать те, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19.

Фото: REUTERS/Mike Segar
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По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, необходимо разъяснить людям, как им вести себя, носить ли маски, могут ли они путешествовать. "По мере того, как заболевших будет становиться все меньше, можно будет увидеть постепенное снятие ограничений. Это будет постепенное возвращение к нормальной жизни, когда американцы смогут "понемногу" наслаждаться активным отдыхом, путешествиями, спортивными мероприятиями, театрами и ресторанами ", - отметил Фаучи.

Как заявил со своей стороны старший советник рабочей группы при Белом доме по борьбе с пандемией Энди Славитт, в настоящее время привито еще слишком мало людей, чтобы можно было расслабиться. "Невакцинированным людям по-прежнему угрожает серьезная опасность", - отметил он, добавив, что необходимо убедить как можно больше американцев пройти вакцинацию.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 42 процентов населения страны получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, 28,5 процента населения полностью вакцинированы.

Стоит отметить, что с начала пандемии в США зарегистрировано свыше 32 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 570 тысяч человек скончались.

В мире США Вакцинация от коронавируса

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