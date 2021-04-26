Владимир Путин обсудил с Эллой Памфиловой подготовку к выборам

Доверие граждан к избирательной системе возросло, и проблем в подготовке выборам в Госдуму в Центризбиркоме не видят. Об этом шла речь на встрече президента Владимира Путина с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

В начале беседы и глава государства, и председатель ЦИК поблагодарили прежний состав комиссии за работу, благодаря которой получилась открытая, прозрачная, доступная и удобная для граждан избирательная система. "У нас впереди большая избирательная кампания в Государственную Думу и в регионах", - напомнил Владимир Путин. "Самый главный итог этих пяти лет, что возросло существенно доверие наших граждан и к самим выборам, и к избирательной системе. И я считаю, каждый день надо работать на то, чтобы это доверие оправдывать и чтобы оно возрастало", - сказала Памфилова.

Впервые на один состав ЦИК выпали три крупнейших избирательных кампании, самым главным испытанием было общероссийское голосование по Конституции, заявила глава ЦИК. Избирательная система его выдержала. "Я об этом еще не говорила, но сейчас признаюсь, что на самом деле желающих среди наших оппонентов уж если не сорвать это голосование, то серьезно его дискредитировать было более чем достаточно", - поделилась Памфилова. "То есть работали в довольно непростой среде вплоть до того, что в масштабах всей России пытались оказывать давление на членов комиссий", чтобы они выходили из их состава, не появлялись в дни голосования, не работали, сообщила она. "То есть пытались вообще дестабилизировать работу комиссий", - сказала глава ЦИК. Тем не менее удалось проголосовать всем желающим - и в тайге, и в тундре, и на море. Добирались на лошадях, на вертолетах, на лодках, "как угодно, чтобы действительно все, кто желает отдать свой голос, смогли этим воспользоваться", - вспоминала Памфилова.

Глава ЦИК считает очень несправедливым, когда оппоненты и те, кто им помогает, "часто какой-то недоправдой пытаются умалить труд этих замечательных людей" или дискредитировать эту работу. Много лет распространяются стереотипы, что неважно, как люди голосуют, важно как посчитают. "Перефразируя это выражение, я бы сказала так: очень важно, как люди голосуют, но не менее важно и то, как считают. А как считают, это зависит от того, кто считает", - подчеркнула Памфилова, отметив "стереотип-перевертыш", когда в ряде западных стран считают чиновники и при этом пытаются представить, что в России в комиссии сидят тоже чиновники, которые по команде сверху дают нужный результат. "Вот все с точностью наоборот", - заверила она. При формировании комиссии заложена система сдержек и противовесов, в ее составе люди разных профессий, вероисповеданий и политической ориентации. И вовсе не одни чиновники. Это второй ложный стереотип. По закону, в состав комиссии должно входить не более 50 процентов муниципальных и государственных служащих. В регионах их число снизилось до четверти, а в участковых комиссиях - менее 6 процентов. "Какой админресурс внутренний, о чем можно говорить?" - возмутилась глава ЦИК.

Ужесточено наказание за сговор, попытки фальсификации. Система настолько прозрачна для контроля общества, что даже если кто-то захотел себе улучшить результат, это моментально становится явным, пояснила Памфилова. Наблюдательское сообщество в России - одно из самых сильных в мире. Работает система многоступенчатого контроля, которая обеспечивает достоверность подсчета результатов. QR-кодирование протоколов позволяет избегать "человеческого фактора" и технических ошибок. А такого масштабного видеонаблюдения нет ни в одной стране. Глава ЦИК также сообщила, что одним из самых востребованных цифровых сервисов стала возможность собирать подписи через единый портал госуслуг, то есть электронный сбор подписей. "Я надеюсь, что законодатели скоро поддержат, чтобы дать такую возможность на федеральных выборах тоже воспользоваться такой услугой", - сказала она.

Самый главный итог минувших пяти лет в том, что существенно возросло доверие наших граждан и к самим выборам, и к избирательной системе

"У нас в сентябре выборы", - заметил президент и спросил, обеспечена ли подготовка к ним финансово. Памфилова сказала, что когда будут назначены выборы, нужно уже предложить формат: "И в зависимости от пандемии, целого набора других факторов мы должны будем принимать решение: один будет день голосования или это будет три дня голосования". "Мы сейчас несколько вариантов подготовили. Я хочу сказать, что у нас нет никаких проблем и благодаря вашей поддержке, и правительство идет навстречу. То есть, исходя из тех вариантов, которые могут быть, у нас фактически все нормально", - заверила она.