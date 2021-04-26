Владимир Путин обсудил с Эллой Памфиловой подготовку к выборам

Новости

Британия внесла в антикоррупционный список 14 россиян 20:24
Калининградские школы и больницы будут работать с 4 по 7 мая 20:17
Президента Чехии обвинили в измене 20:09
Во вторник в Москве перекроют движение из-за подготовки к Параду Победы 20:07
В возрасте 86 лет умер писатель Владимир Марамзин 20:04
В Турции введут полный локдаун до 17 мая 20:02
МИД РФ потребовал разъяснений о хранении в Врбетице запрещенных мин 19:58
Авиакомпании вывезли из Турции и Танзании более семи тысяч россиян 19:53
Поезда задерживаются на Горьковском направлении из-за человека на путях 19:50
Доказана потенциальная обитаемость Марса 19:38
Минцифры: Предустановленные программы можно будет удалять 19:09
"Спартак" попросил КДК РФС отменить желтые карточки Айртона и Максименко 19:06
Суд отправил экс-главу Рузаевского района Мордовии под домашний арест 19:01
На трассе "Таврида" появятся переходы для диких животных 19:00
В Перми владелица строительной компании похитила 87 млн рублей 18:51
Москва призвала Вашингтон и Брюссель не вмешиваться в дела Молдавии 18:39
В Мурманске колонну техники на Параде Победы возглавит танк Т-34 18:34
В Вологодской области продлили режим повышенной готовности до начала лета 18:31
Бензин в Москве подешевел впервые с начала года 18:29
Ученик Юрия Бутусова победил на международном фестивале этюдов 18:27
Партия Пашиняна выдвинула его на пост главы правительства 18:19
Кузнецова призвала решить проблему оформления седьмого ребенка в паспортах 18:17
Минтруд подсчитал, сколько россиян нуждаются в сопровождаемом проживании 18:07
Портал госуслуг поможет проводить собрания жителей 17:58
На участие в конкурсе "Лидеры России" подано более 140 тысяч заявок 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Штрафовать за шины не по сезону будут не раньше марта
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
26.04.2021 19:42
Рубрика: Власть

Честно и открыто

Владимир Путин обсудил с Эллой Памфиловой подготовку к выборам
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8441)
Доверие граждан к избирательной системе возросло, и проблем в подготовке выборам в Госдуму в Центризбиркоме не видят. Об этом шла речь на встрече президента Владимира Путина с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.
Элла Памфилова рассказала Владимиру Путину о развитии цифровых технологий на выборах. Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС Элла Памфилова рассказала Владимиру Путину о развитии цифровых технологий на выборах. Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Элла Памфилова рассказала Владимиру Путину о развитии цифровых технологий на выборах. Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

В начале беседы и глава государства, и председатель ЦИК поблагодарили прежний состав комиссии за работу, благодаря которой получилась открытая, прозрачная, доступная и удобная для граждан избирательная система. "У нас впереди большая избирательная кампания в Государственную Думу и в регионах", - напомнил Владимир Путин. "Самый главный итог этих пяти лет, что возросло существенно доверие наших граждан и к самим выборам, и к избирательной системе. И я считаю, каждый день надо работать на то, чтобы это доверие оправдывать и чтобы оно возрастало", - сказала Памфилова.

Совфед наделил ЦИК правом отзывать членов региональных избиркомов

Впервые на один состав ЦИК выпали три крупнейших избирательных кампании, самым главным испытанием было общероссийское голосование по Конституции, заявила глава ЦИК. Избирательная система его выдержала. "Я об этом еще не говорила, но сейчас признаюсь, что на самом деле желающих среди наших оппонентов уж если не сорвать это голосование, то серьезно его дискредитировать было более чем достаточно", - поделилась Памфилова. "То есть работали в довольно непростой среде вплоть до того, что в масштабах всей России пытались оказывать давление на членов комиссий", чтобы они выходили из их состава, не появлялись в дни голосования, не работали, сообщила она. "То есть пытались вообще дестабилизировать работу комиссий", - сказала глава ЦИК. Тем не менее удалось проголосовать всем желающим - и в тайге, и в тундре, и на море. Добирались на лошадях, на вертолетах, на лодках, "как угодно, чтобы действительно все, кто желает отдать свой голос, смогли этим воспользоваться", - вспоминала Памфилова.

Глава ЦИК считает очень несправедливым, когда оппоненты и те, кто им помогает, "часто какой-то недоправдой пытаются умалить труд этих замечательных людей" или дискредитировать эту работу. Много лет распространяются стереотипы, что неважно, как люди голосуют, важно как посчитают. "Перефразируя это выражение, я бы сказала так: очень важно, как люди голосуют, но не менее важно и то, как считают. А как считают, это зависит от того, кто считает", - подчеркнула Памфилова, отметив "стереотип-перевертыш", когда в ряде западных стран считают чиновники и при этом пытаются представить, что в России в комиссии сидят тоже чиновники, которые по команде сверху дают нужный результат. "Вот все с точностью наоборот", - заверила она. При формировании комиссии заложена система сдержек и противовесов, в ее составе люди разных профессий, вероисповеданий и политической ориентации. И вовсе не одни чиновники. Это второй ложный стереотип. По закону, в состав комиссии должно входить не более 50 процентов муниципальных и государственных служащих. В регионах их число снизилось до четверти, а в участковых комиссиях - менее 6 процентов. "Какой админресурс внутренний, о чем можно говорить?" - возмутилась глава ЦИК.

Ужесточено наказание за сговор, попытки фальсификации. Система настолько прозрачна для контроля общества, что даже если кто-то захотел себе улучшить результат, это моментально становится явным, пояснила Памфилова. Наблюдательское сообщество в России - одно из самых сильных в мире. Работает система многоступенчатого контроля, которая обеспечивает достоверность подсчета результатов. QR-кодирование протоколов позволяет избегать "человеческого фактора" и технических ошибок. А такого масштабного видеонаблюдения нет ни в одной стране. Глава ЦИК также сообщила, что одним из самых востребованных цифровых сервисов стала возможность собирать подписи через единый портал госуслуг, то есть электронный сбор подписей. "Я надеюсь, что законодатели скоро поддержат, чтобы дать такую возможность на федеральных выборах тоже воспользоваться такой услугой", - сказала она.

Самый главный итог минувших пяти лет в том, что существенно возросло доверие наших граждан и к самим выборам, и к избирательной системе

"У нас в сентябре выборы", - заметил президент и спросил, обеспечена ли подготовка к ним финансово. Памфилова сказала, что когда будут назначены выборы, нужно уже предложить формат: "И в зависимости от пандемии, целого набора других факторов мы должны будем принимать решение: один будет день голосования или это будет три дня голосования". "Мы сейчас несколько вариантов подготовили. Я хочу сказать, что у нас нет никаких проблем и благодаря вашей поддержке, и правительство идет навстречу. То есть, исходя из тех вариантов, которые могут быть, у нас фактически все нормально", - заверила она.

Власть Работа власти Госуправление Президент Госфонды и контрольные органы ЦИК

Главное сегодня

Путин распорядился призвать на сборы запасников
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая
Москва высылает из страны украинского дипломата
В Госдуму внесены поправки о новых выплатах семьям
Косачев: Россия не примет включения новых стран в "нормандский формат"
В Кремле рассказали о "красной линии" с Украиной
МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию