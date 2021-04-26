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26.04.2021 08:41
Рубрика: Власть

Володин: В России есть все условия для проведения демократических выборов

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил организацию выборов в России и США. В публикации, приуроченной ко Дню российского парламентаризма, он сделал вывод, что в РФ есть все условия для проведения демократических выборов. Что касается Штатов, то там демократия на данный момент пребывает в глубоком кризисе, считает спикер.

"Все условия для проведения демократических выборов, в полной мере отражающих волю избирателей, в России есть, закреплены Конституцией и законами страны", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Фото: REUTERS/Mike Segar
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Он подчеркнул, что "демократия - это не покричать на площади и не побузить на улице, как видится некоторым". "Это реализация прав граждан - участвовать в выборах, влиять на решения органов власти, свободно выражать свои взгляды, состоять в любой из зарегистрированных политических партий", - пояснил он.

По мнению парламентария, в России развитие демократических институтов "идет по восходящей". Так, конституционная реформа, проведенная в июле прошлого года по инициативе главы государства, наделила парламент новыми значительными полномочиями, в том числе по утверждению состава правительства.

"У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно, - призвал Володин. - Да и никому мы это не позволим". Он привел пример из истории: "Пока в большинстве европейских стран правили монархические династии, в Древней Руси главные вопросы решались через народное самоуправление".

В США же, где выборы прошли "в политической турбулентности", "не стесняются учить демократии другие страны".

При этом Вашингтон, продолжил Володин, не слышит голоса своих граждан, которые прямо говорят, что институт коллегии выборщиков препятствует демократическому волеизъявлению. Ведь допускается избрание кандидата, за которого проголосовало не большинство, а меньшинство избирателей.

Фото: AFP/ WANG ZHAO
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"До взрывоопасной довели ситуацию, - констатировал председатель ГД. - А все почему? Во многом из- за ущербности американских демократических процедур, архаичности системы, основанной на более чем полуторавековой монополии двух партий".

Еще одной причиной данной турбулентности он назвал "подорванное доверие к избирательной системе с ее непрозрачным подсчетом голосов, неподконтрольным никому голосованием по почте, отсутствием независимых международных наблюдателей".

Володин сделал вывод о глубоком кризисе демократии в США, которые девальвируют ее базовый принцип, фактически узурпируя национальный суверенитет своих "союзников". В итоге демократия в таких странах сокращается, как шагреневая кожа, резюмировал председатель Госдумы.

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