Вышел русский трейлер новой игры серии Ratchet & Clank для PS5

На YouTube-канале "PlayStation Россия" опубликован трейлер игрового процесса новой части игровой серии Ratchet & Clank, получившей подзаголовок "Сквозь миры".

В ролике аудитории впервые раскрывают имя нового персонажа - Ривет. Она - боец сопротивления ломбаксов из альтернативной реальности, где коварный злодей-император Нефариус объявил охоту на всю органическую жизнь.

Еще больше подробностей о проекте авторы обещают показать на онлайн-мероприятии State of Play в этот четверг, 29 апреля, в 23:59 МСК.

Выход игры "Ratchet & Clank: Сквозь миры" запланирован на 11 июня 2021 года эксклюзивно для платформы PlayStation 5.