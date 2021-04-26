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Вышел русский трейлер новой игры серии Ratchet & Clank для PS5

Текст:   Богдан Бобров
26.04.2021,  
16:22
Фото: Блог PlayStation Фото: Блог PlayStation
Фото: Блог PlayStation

На YouTube-канале "PlayStation Россия" опубликован трейлер игрового процесса новой части игровой серии Ratchet & Clank, получившей подзаголовок "Сквозь миры".

В ролике аудитории впервые раскрывают имя нового персонажа - Ривет. Она - боец сопротивления ломбаксов из альтернативной реальности, где коварный злодей-император Нефариус объявил охоту на всю органическую жизнь.

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Еще больше подробностей о проекте авторы обещают показать на онлайн-мероприятии State of Play в этот четверг, 29 апреля, в 23:59 МСК.

Выход игры "Ratchet & Clank: Сквозь миры" запланирован на 11 июня 2021 года эксклюзивно для платформы PlayStation 5.

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Фото: pixabay.com
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