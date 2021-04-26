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Текст:   Марина Трубилина 
12:24 26.04.2021

Полторы сотни домов признаны проблемными

За первый квартал нынешнего года 159 домов были признаны проблемными, сообщает Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Основная причина появления такого количества проблемных объектов - пандемия и мораторий на включение домов в число "проблемных", который действовал с апреля 2020 года до начала нынешнего. "Мы фиксировали нарушение сроков строительства и выявляли признаки банкротства застройщиков во II-IV кварталах 2020 года. После 1 января 2021 года объекты, по которым застройщики не смогли удержать темпы работ или возобновить строительство, были включены в Единый реестр проблемных объектов", - сообщил гендиректор Фонда Константин Тимофеев.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Всего сейчас в реестре числится 2881 дом. Проблемные здания есть в 76 регионах у 1099 застройщиков. Права дольщиков 51,3% этих объектов восстанавливаются за счет средств регионов (1477 домов). 48,7% домов занимается Фонд защиты прав дольщиков (1404 дома). Из них 382 дома решено достроить, по 274 домам будут выплачиваться компенсации покупателям, еще 748 объектов находятся на рассмотрении фонда. В начале года в реестре проблемных были 2905 домов.

Сейчас растет число объектов, которые возводятся с использованием счетов эскроу - с помощью этого механизма строятся более 5 тысяч домов из 8,4 тысячи. Этот механизм гарантирует гражданам возврат денежных средств в случае нарушения сроков строительства и банкротства застройщика, подчеркивает пресс-служба Фонда.

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