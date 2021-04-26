Земфира представила новый клип "Пальто"

Режиссером этого видео стала Рената Литвинова. "Пальто" - драматичная фортепианная баллада. Красивая, трагическая, с неприкаянной болью и самокопанием в душе - типичная для "Земфиры". И одна из лучших в ее новом альбоме "Бордерлайн".

Очень хорош и визуальный ряд: еще одним аккомпанементом к "Пальто" стали органично дополняющие тревожную, печальную и романтичную навзрыд поэзию черно-белые осенние "портреты" московских домов, похоже, в районе Фрунзенской набережной и Остоженки. Поклонники справедливо считают, что для Земфиры эти места - одни из самых любимых.

Песня при этом получилась и ностальгичная, стильная, со смятением и грустью. И как это уже не раз бывало у содружества Земфиры с Ренатой - финальные кадры, пожалуй, самые важные и отчаянные…