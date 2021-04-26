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26.04.2021 19:15
Рубрика: Экономика

Пашня прямо по курсу

Земли для ведения сельского хозяйства превратились в новый вид инвестиций
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8441)
За последние несколько лет цены на сельхозземли в России выросли на 30-150% в зависимости от региона, подсчитали в аудиторско-консалтинговой компании BEFL. Мировой рост цен на продовольствие и ослабление рубля в ковидный 2020 год подстегнул этот рост. Покупать сельхозземли ринулись не только аграрии, но и финансовые, непрофильные инвесторы.
Заработать на покупке сельхозземель пока сложнее, чем на недвижимости или акциях. Фото: Виктор Погонцев Заработать на покупке сельхозземель пока сложнее, чем на недвижимости или акциях. Фото: Виктор Погонцев
Заработать на покупке сельхозземель пока сложнее, чем на недвижимости или акциях. Фото: Виктор Погонцев

Наибольшие темпы роста стоимости земли наблюдаются в центральных регионах (Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская и других областях черноземья). Юг отстает: здесь цены изначально были выше, чем в центре, а в последние годы ситуацию усугубляет засуха. Сегодня в южных регионах земли стоят почти столько же, сколько и в центре страны. Так, цены в Краснодарском крае колеблются от 180 до 270 тысяч рублей за га, в Ростовской области - от 70 до 150 тысяч рублей за га. В Ставропольском крае стоимость земли находится на уровне 80-150 тысяч рублей за га. За те же деньги (а то и дороже) можно купить участок в Курской области - по 100-150 тысяч рублей за га. В Липецкой, Орловской областях цены сложились в районе 100 тысяч рублей за га, в Тульской - 50-90 тысяч рублей за га, приводят данные в BEFL.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В Минсельхозе оценили, как изменятся цены на продукты в 2021 году

Основная причина роста цен на землю в центре - увеличение доходности растениеводства на фоне хорошей урожайности, роста стоимости продукции растениеводства и снижения курса рубля. Инвесторы (в том числе и непрофильные) расценили эти факторы как сигнал к покупкам в центральных регионах. Высокий спрос привел к росту цен, поясняет управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. При этом больших хороших участков в свободной продаже не так и много. По словам эксперта, несколько гектаров земли под семейную ферму сейчас можно купить практически в любом аграрном регионе - вопрос в цене. Но гораздо сложнее отыскать 5-10 тысяч га и более. Сейчас интересные объекты легче найти в Поволжье, на юге Урала и Сибири. "Чем восточнее регион, тем продукция растениеводства дешевле, а продукция переработки, животноводства дороже, чем в западной части России (из-за транспортных расходов)", - поясняет Новоселов.

Цена растет вслед за прибыльностью сельхозбизнеса. Рост экспорта дает дополнительные преимущества, рост цен на внешнем рынке - дополнительные стимулы, как и ослабление рубля, соглашается директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. На востоке страны до последнего времени было много неоформленных земель. Поэтому покупать у первичных собственников проще. А на юге и в центре земли давно находятся в собственности тех, кому они действительно нужны. Покупать у таких дороже.

Рост цен на сельхозземли обусловлен прежде всего улучшением качества активов. "Земли в регионах со сложившейся инфраструктурой приносят больший доход. Оформленные участки большой площади с прозрачной историей владения ценятся выше, чем те, где, например, есть паевые собственники", - поясняет руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

В 2020 году Россия получила второй в истории урожай зерна (133,5 млн тонн). При этом пандемия привела к росту цен на основное продовольствие, и аграрии смогли хорошо заработать. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), по зерну, растительным маслам и другому продовольствию цены достигали многолетних максимумов. Но России еще далеко до исчерпания потенциала роста. В стране более 100 млн га пахотных земель (около 10% от мировых). За ближайшие десять лет минсельхоз планирует ввести в сельхозоборот еще 13 млн га. При этом доля российской агропродукции на мировом рынке составляет только 2%. Находящаяся на той же широте Канада собирает 40 центнеров с га зерновых, а Россия - 26 центнеров с га, отмечают в Центре агроаналитики при минсельхозе.

Сельхозземли подорожали из-за высокого спроса, но больших хороших участков в свободной продаже не так много 

Но это не значит, что сельхозземли в России - выгодный вариант для инвестиций, считают эксперты. Землю нужно обрабатывать и, значит, вкладывать в технику, персонал. Их не удастся просто держать как другой актив, говорит Дарья Снитко. По оценке Шагайды, покупка, например, двух га - плохая инвестиция. Чтобы получить ощутимую прибыль, нужны сотни гектаров, на которых придется организовать сельхозпроизводство и наладить сбыт продукции. Кроме того, в этом году аграрии вряд ли получат такую большую прибыль - скажется рост стоимости ресурсов, а также меры государства по сдерживанию цен на основные виды продукции растениеводства, считает Новоселов. Поэтому следует ожидать замедления, а возможно, и остановку роста стоимости сельхозземель, считает эксперт.

Экономика АПК

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