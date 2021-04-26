Зонд "Чанъэ-6" полетит на Луну в 2024 году

Главный конструктор третьего этапа китайской программы исследования Луны Ху Хао сообщил на Китайской космической конференции, проходившей в Нанкине, что детальное проектирование миссии продолжается. В качестве резервной космической миссии для "Чанъэ-5" зонд "Чанъэ-6" также будет автоматически собирать лунные образцы для всестороннего анализа и исследований.

Китайское национальное космическое управление пригласило ученых со всего мира принять участие в программе, предложив доставить на Луну запрошенную аппаратуру. Предварительно были отобраны четыре груза с аппаратурой, разработанной учеными из Франции, Швеции, Италии, России и Китая. После того, как подробный план миссии "Чанъэ-6" будет завершен, окончательно определятся грузы с аппаратурой, которые доставит модуль, заявил ученый.

Китай будет проводить разведку лунных ресурсов, научные исследования и технологические эксперименты в рамках миссий "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8" с целью строительства прототипа научно-исследовательской станции на Луне к 2030 году, добавил Ху Хао.

Напомним, что в 2020 году Китай запустил зонд "Чанъэ-5", успешно доставив на Землю 1731 грамм лунных образцов.