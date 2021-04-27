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27.04.2021 21:44
Рубрика: Экономика

ЧС впишут в закон

Агрострахование с господдержкой расширят
Текст: Анна Белова
Российская газета - Спецвыпуск № 91(8442)
В 2021 году доля застрахованных посевных площадей увеличится с 6,5 до 8,3 процента, прогнозируют в минсельхозе.
Площадь застрахованных посевов, в том числе зерновых, в этом году вырастет на 28 процентов. Фото: РИА Новости www.ria.ru Площадь застрахованных посевов, в том числе зерновых, в этом году вырастет на 28 процентов. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Площадь застрахованных посевов, в том числе зерновых, в этом году вырастет на 28 процентов. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Лимит господдержки на сельхозстрахование увеличен в 2 раза, до 4,4 миллиарда рублей. Средства уже распределены и доведены до регионов, рассказала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на конференции, посвященной развитию агрострахования.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости www.ria.ru
В России вырос спрос клиентов на цифровые страховые сервисы

С начала года застраховано уже 634,3 тысячи гектар посевной площади, показатель вырос в 44 раза по сравнению с прошлым годом. Застрахованное поголовье составляет 443,7 тысячи условных голов, аквакультуры - 6,3 тысячи тонн. По итогам 2021 года, как ожидают в минсельхозе, площадь застрахованных сельхозугодий увеличится на 28 процентов, до 6,5 миллиона гектар, застрахованного поголовья - на 17 процентов, до 9,5 миллиона условных голов, аквакультуры - в 4 раза, до 8,5 тысячи тонн.

Участники рынка ждут расширения системы агрострахования с господдержкой за счет введения в нее нового направления страхования - на случай ЧС. Соответствующий законопроект принят Госдумой РФ в первом чтении. Он предполагает увеличение размера субсидируемой части страховой премии в случае гибели урожая сельхозкультур и посадок многолетних насаждений в результате ЧС. Также планируется создать новый фонд компенсационных выплат, который будет задействован в случае невозможности страховщика отвечать по своим обязательствам.

Изменения, как отметила Елена Фастова, позволят значительно расширить линейку страховых продуктов с господдержкой, снизить финансовую нагрузку на аграриев и обеспечить максимальную защиту их имущества.

Агрострахование с господдержкой в 2020 году стало самым быстрорастущим сегментом рынка

В прошлом году агрострахование с господдержкой, по оценкам Национального союза агростраховщиков (НСА), стало самым быстрорастущим сегментом страхового рынка в России. Его объем вырос на 54 процента за год (весь страховой рынок - на 4 процента), до 8,1 миллиарда рублей.

По словам президента НСА Корнея Биждова, союз уже готовится к реализации новых положений о страховании риска ЧС. Если законопроект будет принят в первом полугодии, запуск нового направления агрострахования с господдержкой запланирован на осень, на период страхования озимого сева. Тогда уже в 2022 году будут отработаны на практике процедуры урегулирования убытков при ЧС, а в 2023-2024 годах станет возможным массовое внедрение нового направления, пояснил президент НСА.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Евгения Носкова / Реклама
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