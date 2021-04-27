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27.04.2021 18:43
Рубрика: Экономика

В трубе есть движение

"Академик Черский" начал укладку "Северного потока-2" у берегов Дании
Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8442)
Трубоукладчик "Академик Черский" приступил к укладке газопровода "Северный поток-2" в датских водах. Об этом сообщила компания - оператор проекта Nord Stream 2 AG.
"Академик Черский" способен укладывать до пяти километров труб в сутки. Фото: РИА Новости "Академик Черский" способен укладывать до пяти километров труб в сутки. Фото: РИА Новости
"Академик Черский" способен укладывать до пяти километров труб в сутки. Фото: РИА Новости

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" приступило к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", - цитирует сообщение компании ТАСС.

Фото: AP
Канцлер Германии призвала достроить "Северный поток-2"

В компании добавили, что в строительстве участвует баржа "Фортуна". Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Nord Stream 2 AG ожидает завершения работ до конца 2021 года. До этого об аналогичных сроках говорил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. По данным на конец марта, готовность газопровода составляет 95%, всего осталось проложить около 120 километров труб.

Заявленная скорость укладки труб баржей "Фортуна" - до километра в день, "Академика Черского" - до пяти километров в сутки.

"Академик Черский" успешно прошел морские испытания и приступил к работам у берегов Дании 

Против реализации проекта выступают Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ). Вашингтон несколько раз вводил санкции против участвующих в строительстве компаний, из-за чего ряд европейских компаний остановили работы.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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