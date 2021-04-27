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27.04.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Аналитик спрогнозировал "настоящий реванш" для рубля

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Рубль весьма успешно пережил период нервозности предыдущих двух недель, утвердив внушительный спрос покупателей на спадах курса. USDRUB неоднократно разворачивался к снижению на росте выше 77, а продажи EURRUB усиливались при росте выше 92.

На этой неделе мы можем увидеть настоящий реванш покупателей рубля. Однако он может оказаться несколько смазан традиционной тягой в доллары в последние дни месяца и настороженным отношением к рисковым активам до заседания ФРС США, запланированного на среду.

С конца прошлой недели можно видеть, как на рынке российского госдолга сокращается "санкционная премия": доходности долговых бумаг снижаются, несмотря на колебания рынка и откат цен на нефть от локальных максимумов.

Зачастую разворот от верхней границы торгового диапазона предполагает движение к его нижней границе. В случае с евро и долларом, это область 88,5 и 72,5, с потенциалом снижения на 2,2% и 3,3% соответственно. Снижение в эту область представляется наиболее вероятным развитием событий на ближайшее время.

В эту сторону, как нам кажется, смотрит рынок. Более того, восстановление мировой экономики, спроса на сырье и сигналы России о готовности вести переговоры по острым вопросам, способны и далее заметно помогать рублю.

Фото: iStock
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Более близкая перспектива, в то же время, не столь благоприятна для рубля. Активно теряя к основным валютам весь апрель, доллар накопил потенциал для краткосрочного коррекционного отскока. К тому же эта перепроданность доллара накладывается на потоки конца месяца, традиционно поддерживающие доллар к большинству активов, так как инвесторы и фонды проводят месячную балансировку портфелей.

Более того, очень часто в преддверии длинных выходных рубль распродается, так как инвесторы сокращают рисковые позиции перед длинными выходными в России на фоне работающих зарубежных площадок.

На балансе мы можем получить внешне очень скучную неделю, в рамках которой USDRUB так и останется у 75, либо предпримет скромные попытки снижения к 74. EURRUB может окопаться у 90, либо незначительно сползти под эту отметку.

В перспективе от месяца до трех более благоразумной стратегией остается ставка на укрепление рубля, чем ожидания дальнейшего его снижения.

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