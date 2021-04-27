Овен

Неведение будет отличной возможностью действовать по наитию и найти варианты, которые невозможно просчитать.

Телец

Вам не стоит жалеть об упущенных возможностях, уже в ближайшем будущем вы вернетесь к реализации своих планов.

Близнецы

Если вам придется много и тяжко работать, постарайтесь не переживать из-за того, что кому-то легче, чем вам.

Рак

Старайтесь быстро нейтрализовать проблемы, которые мешают вам спокойно спать.

Лев

Не стоит ни с кем обсуждать появившиеся идеи. Чужое вмешательство может помешать вам реально оценить свои находки.

Дева

Вам предстоит много неотложных дел, реализация которых избавит вас от серьезных хлопот.

Весы

Стремление бороться за собственную выгоду приведет к тому, что вы решитесь на поступки, за которые будет стыдно.

Скорпион

Вам лучше не заключать новых партнерских соглашений, а полагаться на собственные силы.

Стрелец

Большинство событий на этой неделе будут предопределены, не стоит переживать из-за того, что мало что удастся изменить.

Козерог

Мелочи не отвлекут от главных дел, вы будете держать в поле зрения главную цель и уверенно продвигаться к ней.

Водолей

Избегайте непродуманных решений. Контролируйте проявления своей азартной натуры.

Рыбы

Когда в море штормит, рыба всегда уходит на глубину, и вам стоит последовать ее примеру. Отдых прибавит вам сил.