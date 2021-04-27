Новости

Привитые "Спутник V" туристы смогут летать на Мальдивы без ПЦР-теста 22:08
РФС отклонил апелляцию "Локомотива" на проведение игры на нейтральном поле 22:03
У ВОЗ нет данных о степени заразности "индийского" штамма COVID-19 22:02
В Италии одобрили план восстановления от COVID-19 стоимостью в 200 млрд евро 21:49
Франция и Германия поддержали минимальный налог для корпораций в размере 21% 21:45
В Вооруженных силах привили от коронавируса почти 678,5 тысячи человек 21:43
Хуснуллин: Для роста арендного жилья нужно отменить бесплатную приватизацию 21:39
Из-за закрытия Турции среди россиян вырос спрос на отдых на Кипре 21:29
В Минэнерго связали развитие ВИЭ со ставками по кредитам 21:15
В Минэкономразвития напомнили о льготной поддержке для самозанятых 20:31
Глава Минприроды рассказал о работах на Байкальском комбинате 20:29
Ради автомобиля астраханка оплатила 116 штрафов за превышение скорости 20:18
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России 19:49
Граждане Чехии поддержали Земана после его заявления о взрывах во Врбетице 19:39
Путин обсудил с Бегловым борьбу с коронавирусом и подготовку к ПМЭФ 19:37
Изъятую в Пулково древнюю книгу передали в собственность России 19:35
Кузнецова высказалась о запрете продажи алкоголя пришедшим в магазин с детьми 19:26
Кузнецова назвала суррогатное материнство для иностранцев безобразием 19:22
Анна Кузнецова: Сироты втрое чаще становятся жертвами преступлений 19:17
В Москве Лефортовский тоннель перекрыли из-за массового ДТП 19:09
Новак: ОПЕК+ подтвердили решения об увеличения добычи нефти 18:59
ЭСК РФС признал удаление Ахметова ошибочным 18:46
Провальный апрель для российского кино: убытки выросли до 3,17 млрд рублей 18:46
Футболист сборной России Головин заболел коронавирусом 18:14
В Госдуме готовят проект о туристическом кешбэке за детский отдых 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 21:26
Рубрика: Общество

Гороскоп

28 апреля - 4 мая
Текст: Елена Шмелева
Российская газета - Неделя № 92(8443)

Овен

Неведение будет отличной возможностью действовать по наитию и найти варианты, которые невозможно просчитать.

Телец

Вам не стоит жалеть об упущенных возможностях, уже в ближайшем будущем вы вернетесь к реализации своих планов.

Близнецы

Если вам придется много и тяжко работать, постарайтесь не переживать из-за того, что кому-то легче, чем вам.

Рак

Старайтесь быстро нейтрализовать проблемы, которые мешают вам спокойно спать.

Лев

Не стоит ни с кем обсуждать появившиеся идеи. Чужое вмешательство может помешать вам реально оценить свои находки.

Дева

Вам предстоит много неотложных дел, реализация которых избавит вас от серьезных хлопот.

Весы

Стремление бороться за собственную выгоду приведет к тому, что вы решитесь на поступки, за которые будет стыдно.

Скорпион

Вам лучше не заключать новых партнерских соглашений, а полагаться на собственные силы.

Стрелец

Большинство событий на этой неделе будут предопределены, не стоит переживать из-за того, что мало что удастся изменить.

Козерог

Мелочи не отвлекут от главных дел, вы будете держать в поле зрения главную цель и уверенно продвигаться к ней.

Водолей

Избегайте непродуманных решений. Контролируйте проявления своей азартной натуры.

Рыбы

Когда в море штормит, рыба всегда уходит на глубину, и вам стоит последовать ее примеру. Отдых прибавит вам сил.

Общество Ежедневник Гороскоп

Главное сегодня

Школы и вузы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России
Новак: ОПЕК+ подтвердили решения об увеличения добычи нефти
ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах