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27.04.2021 18:02
Рубрика: Экономика

АСВ повысило ставку взносов банков в Фонд страхования вкладов

Текст: Игорь Зубков
Базовая ставка страховых взносов банков в Фонд обязательного страхования вкладов повышается с III квартала 2021 года с 0,1 до 0,12% расчетной базы. Такое решение принял Совет директоров Агентства по страхованию вкладов на заседании под руководством главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом говорится в сообщении АСВ.

Весной 2020 года агентство снизило ставки страховых взносов начиная с I квартала (задним числом), чтобы в условиях пандемии поддержать банки в реструктуризации кредитов и кредитовании экономики (базовая ставка - с 0,15 до 0,1% расчетной базы, дополнительная ставка - с 50 до 25% базовой ставки, повышенная дополнительная ставка - с 500 до 300% базовой ставки).

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В результате, как отмечает АСВ, банки сэкономили в прошлом году на взносах 78,4 млрд руб., еще 40,5 млрд руб. действующие ставки позволят сохранить банкам за первую половину этого года. Таким образом, за весь период действия пониженных ставок общий объем экономии банков на уплате страховых взносов составит около 119 млрд руб.

При уплате взносов по новой базовой ставке в размере 0,12% расчетной базы ежеквартальная экономия банков на взносах (по сравнению с максимальной ставкой) составит не менее 12 млрд руб. Прогнозный объем поступлений в Фонд за этот год - 177 млрд руб.

Размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов сохранится на текущем уровне - 25 и 300% базовой ставки соответственно.

Расчетной базой для взносов является среднее арифметическое ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов.

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Экономически банковский сектор вполне в состоянии платить более высокую ставку взносов, отмечал ранее глава департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

Повышение ставок взносов поможет АСВ быстрее вернуть кредит Банку России. Остаток задолженности агентства составляет 339 млрд рублей без учета процентов.

Экономика Финансы Банки

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