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27.04.2021 21:52
Рубрика: В мире

Байден заявил о "потрясающем прогрессе" в борьбе с COVID-19

Текст: Алексей Чуриков
Президент США объявил о значительном прогрессе в борьбе с коронавирусом. Об этом Джозеф Байден рассказал в ходе обращения к нации, трансляция которого велась в Youtube.
Фото: AP Photo/Elaine Thompson Фото: AP Photo/Elaine Thompson
Фото: AP Photo/Elaine Thompson

Глава Белого дома заявил, что американская администрация надеется, что к 4 июля, когда в стране отмечается День независимости, США почувствуют значительное облегчение и "независимость от вируса".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"Я бы хотел поговорить о последних изменениях, которые анонсировал Центр по контролю и профилактике заболеваний. Во-первых, должен сказать, что впереди нас еще ожидает длительное сражение и много работы в мае и июне, чтобы привести нас к 4 июля. Мы достигли потрясающего прогресса благодаря вам, американскому народу. Случаи заболевания и показатели смертности резко снизились в сравнении с периодом, когда я вступил в должность 20 января. И они продолжают падать", - заявил Байден.

Американский президент отметил, что снижение этих показателей особенно заметно среди людей из групп риска - пенсионеров. Он напомнил, что до 20 января США еженедельно теряли по 10 тысяч пенсионеров. Байден подчеркнул, что за первые 100 дней работы его администрации удалось полностью вакцинировать более 67% или почти две трети всех пожилых граждан Америки. "Это привело к снижению на 80% смертности среди пожилых американцев", - заявил Байден.

Напомним, сегодня Центр по контролю и профилактике заболеваний США объявил о смягчении масочного режима в стране. Теперь те, кто полностью вакцинировался, могут не носить маску находясь на улице при условии, если человек не находится в большой группе людей, например, на стадионе, конференции или концерте.

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