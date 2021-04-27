Бизнес силен инновациями

Си Цзиньпин подчеркнул, что лишь инновации способны помочь индустрии по производству оборудования стать сильнее. По его словам, высококачественное развитие - это путь, по которому китайская экономика должна идти в течение 14-й пятилетки (2021-2025 годы), и высококачественное развитие индустрии по производству оборудования является главным приоритетом.

Инновации имеют ключевые значения для достижения высококачественного развития, сказал Си Цзиньпин, добавив, что это единственный способ, с помощью которого Китай может стать сильнее и занять лидирующее место.

По его словам, Китай должен неуклонно продвигаться вперед по пути самостоятельных инноваций и прилагать настойчивые усилия для достижения большего прогресса.

В тот же день Си Цзиньпин также посетил район производства местного блюда лосыфэнь (рисовая лапша) города Лючжоу. Во время посещения района производства местного блюда лосыфэнь Си Цзиньпин выразил надежду, что частные предприятия смогут смело и уверенно развиваться. По его словам, превратить небольшой бизнес по производству рисовой лапши в крупный - непростая задача.

"Мы поощряем развитие частных предприятий. Когда они сталкиваются с трудностями, партия и государство оказывают им поддержку, а когда возникает проблема, предлагают рекомендации. Мы надеемся, что частные предприятия смогут развиваться смело и уверенно", - подчеркнул Си Цзиньпин.