Бизнес силен инновациями

Новости

ФК "Химки" ведет переговоры со "Спартаком" о выкупе прав на Мирзова 14:48
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах 14:42
Трафик по Крымскому мосту в 2021 году вырос на 22 процента 14:27
В Саудовской Аравии пресекли попытку нападения на порт 14:02
Улице Смоляной в Петербурге вернули название 150-летней давности 13:59
Украина объявила консула России в Одессе персоной нон грата 13:49
Кибератаки на "Вектор" в период создания вакцины от COVID выросли в 4 раза 13:47
Путин может посмотреть фильм о летчике Девятаеве 13:42
Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье обещают закрыть в 2023 году 13:31
Испанскому министру прислали окровавленный нож 13:28
Узбекистан, Сербию и Монголию пригласят на мероприятия под эгидой ОДКБ 13:28
Минфин предложил провести эксперимент по маркировке импортного алкоголя 13:26
Около 1500 пар планируют заключить брак в майские праздники в Москве 13:20
Мосгорсуд ввел запрет на определенные действия для ФБК и ФЗПГ 13:17
Телетрансляция "Оскара-2021" показала рекордно провальные рейтинги 13:17
Geely объявила о выходе кроссовера Atlas Pro на российский рынок 13:05
Песков назвал один из факторов влияния на цены на продукты 12:59
Звезда "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе умер после коронавируса 12:57
Зарплаты главврачей в Подмосковье будут зависеть от количества жалоб пациентов 12:56
700 обманутых дольщиков из Подмосковья получат квартиры 12:54
Голикова: Многие регионы не следуют рекомендациям по снятию ограничений 12:49
В Минздраве пояснили причины отказов аптекам в удаленной торговле 12:47
Кабмин выделит 4 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий 12:45
Песков оценил решение США поставить вакцину AstraZeneca в другие страны 12:42
Песков: Россия продолжит контакты с Бразилией по "Спутник V" 12:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
27.04.2021 13:53

Бизнес силен инновациями

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин 26 апреля посетил компанию по производству оборудования Guangxi Liugong Group Co., Ltd. в ходе инспекции в городе Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Он ознакомился с ситуацией компании в области производственной и хозяйственной деятельности, а также в сферах исследований и разработок, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Си Цзиньпин: Китай поможет инновационному развитию частных предприятий. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Си Цзиньпин: Китай поможет инновационному развитию частных предприятий. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Си Цзиньпин: Китай поможет инновационному развитию частных предприятий. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Си Цзиньпин подчеркнул, что лишь инновации способны помочь индустрии по производству оборудования стать сильнее. По его словам, высококачественное развитие - это путь, по которому китайская экономика должна идти в течение 14-й пятилетки (2021-2025 годы), и высококачественное развитие индустрии по производству оборудования является главным приоритетом.

Инновации имеют ключевые значения для достижения высококачественного развития, сказал Си Цзиньпин, добавив, что это единственный способ, с помощью которого Китай может стать сильнее и занять лидирующее место.

По его словам, Китай должен неуклонно продвигаться вперед по пути самостоятельных инноваций и прилагать настойчивые усилия для достижения большего прогресса.

В тот же день Си Цзиньпин также посетил район производства местного блюда лосыфэнь (рисовая лапша) города Лючжоу. Во время посещения района производства местного блюда лосыфэнь Си Цзиньпин выразил надежду, что частные предприятия смогут смело и уверенно развиваться. По его словам, превратить небольшой бизнес по производству рисовой лапши в крупный - непростая задача.

"Мы поощряем развитие частных предприятий. Когда они сталкиваются с трудностями, партия и государство оказывают им поддержку, а когда возникает проблема, предлагают рекомендации. Мы надеемся, что частные предприятия смогут развиваться смело и уверенно", -　подчеркнул Си Цзиньпин.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Песков напомнил о намерении Путина не обсуждать Донбасс с Зеленским
За сутки в России подтверждено 8053 случая COVID-19 в 83 регионах
Минпросвещения нашло учебник с неполным описанием Сталинградской битвы
Песков: Россия продолжит контакты с Бразилией по "Спутник V"
В МИД РФ предупредили о выходе из Договора по открытому небу до конца мая