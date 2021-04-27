Более 10 тысяч человек прошли в финал учебного ИТ-фестиваля RuCode

Третий Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode организовали 17 ведущих вузов и общественных организаций России.

В этом году фестиваль провели в двух направлениях: искусственный интеллект и программирование. Возрастных рамок у фестиваля нет, но основные участники, конечно, студенты и школьники. Структура фестиваля - три ступени: онлайн-курсы, интерактивные интенсивы с преподавателями ведущих вузов России и тренерами Центра развития ИТ-образования МФТИ, а также - для трека по программированию - финальный зачет в формате чемпионата. По его итогам участники получат удостоверение о повышении квалификации от МФТИ.

А онлайн-курсы "Быстрый старт в искусственный интеллект", "Основы C/C++ для спортивного программирования", "Быстрый старт в спортивное программирование" доступны на сайте RuCode для всех желающих.

"Фестиваль RuCode - одно из наиболее эффективных решений для испытывающей острую нехватку квалифицированных кадров отечественной ИТ-отрасли, - отметил директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев. - Сегодня молодежь находится в постоянном выборе лучшего работодателя. Поэтому в фестивале особенно важна роль бизнеса. Российские компании - партнеры фестиваля демонстрируют: правильный выбор работодателя - вопрос не только денежного вознаграждения, но и обучения и продвижения.

Третий фестиваль RuCode прошел в Год науки, завершившись в апреле - месяце, посвященном освоению космоса. Поэтому особым направлением фестиваля стала задача "TerraEvolution" от "Роскосмоса". Все желающие могли попробовать придумать алгоритм мониторинга изменения состояния земной поверхности Земли с помощью разных снимков со спутника.

Авторы трех лучших решений - Алексей Алексеев (Великий Новгород), Нарек Малоян (Москва) и Олег Шаронов (Москва).

"Я уже два года разрабатываю нейросети для ретуши фотографий, и все внимание сконцентрировано только на этом узком наборе проблем. Участие в конкурсе позволило отвлечься от однообразных задач, освежить знания в других областях, попробовать себя в чем-то новом, а соревнование с другими участниками добавило эмоций, которых очень не хватает в повседневной работе", - рассказал победитель трека "Искусственный интеллект" москвич Олег Шаронов.

Учебный фестиваль RuCode помогает "подтянуть" знания в искусственном интеллекте и программировании, а также начать карьеру в сфере информационных технологий тысячам участников из России и других стран.

Справка "РГ"

Фестиваль RuCode разработан ведущими вузами и организациями Владивостока, Екатеринбурга, Петрозаводска, Ижевска, Иркутска, Иннополиса, Красноярска, Новосибирска, Перми, Саратова, Читы, а также Томска, Калининграда, Нижнего Новгорода и Ташкента. Проводится при содействии Министерства науки и высшего образования РФ, а также при поддержке Фонда развития Физтех-школ с использованием гранта Президента РФ.