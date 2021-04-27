В понедельник в Индии установлен новый мировой антирекорд по росту числа суточного заболевания коронавирусом - почти 353 тысячи человек. Согласно данным министерства здравоохранения страны, общее число заболевших COVID-19 за весь период пандемии превысило 17 миллионов человек. По этому показателю страна уступает только США, где к настоящему времени зафиксирован 31 миллион случаев заражения.

Смертность от коронавируса в Индии также подскочила до рекордно высокого уровня - за прошедшее воскресенье было зарегистрировано 2812 смертей. Общее число скончавшихся за весь период пандемии приблизилось к отметке в 200 тысяч человек. Многие страны, включая Иран, Бангладеш, Нидерланды и Марокко заявили о временной приостановке авиасообщения с Индией. О существенных ограничениях на въезд из этой страны также объявили Италия, Германия, ОАЭ, Великобритания, Канада и ряд других государств.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну накрыл "коронавирусный шторм". "После успешной борьбы с первой волной инфекции мы почувствовали воодушевление, но нынешняя буря потрясла нашу нацию", - заявил Моди. Это "воодушевление" привело к тому, что многие из действовавших ограничений были сняты . В частности, вновь разрешили массовые мероприятия, в том числе религиозные и политические. При этом министерство здравоохранения страны предупреждало, что такие скопления людей могут вызвать новую волну эпидемии. Тем не менее власти санкционировали проведение одного из самых массовых фестивалей страны, Кумбха Мела, в ходе которого паломники совершают омовение в водах реки Ганг. Этот фестиваль, начавшийся еще 14 января, продолжается и по сей день, и по некоторым оценкам до его окончания в апреле, в нем примут участие до 150 миллионов человек.

На фоне взрывного роста заболеваемости власти провинции Дели объявили о планах бесплатной вакцинации граждан старше 18 лет. Для этого будет закуплено 13,4 миллиона доз вакцин от коронавируса. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал также обратился к производителям вакцин с просьбой о снижении цены на препараты. "Я обращаюсь к производителям вакцин с просьбой снизить цену до 150 рупий (150 рублей - прим. "РГ") за дозу. У вас есть целая жизнь, чтобы получить прибыль. Но сейчас, когда бушует пандемия, не время заниматься этим", - заявил Кеджривал. Об аналогичных мерах вакцинации взрослого населения позже заявили и власти индийского штата Одиша, для чего ими будет закуплено более 10 миллионов доз вакцины.

Вакцинация на крытом стадионе в Гаухати, Индия. 22 апреля 2021 года. Фото: AP Photo/Anupam Nath

В минувшие выходные из многих регионов Индии начали поступать однотипные сообщения - больницы более не могут принимать новых пациентов с коронавирусом из-за острой нехватки коек и медицинского кислорода. Обстановка вокруг поставок кислорода напоминает панику - главврачи больниц сообщают, что не могут связаться с поставщиками, те, в свою очередь, заявляют, что мощностей производства кислорода не хватает для обеспечения спроса. Ситуацию усугубляет еще и то, что некоторые страны, где индийские производители могли бы приобрести вырабатывающее кислород оборудование, полностью закрыли авиасообщение с Индией.

Власти страны в экстренном порядке пытаются разрешить этот кризис - кислород ищут по всем уголкам страны. К вечеру понедельника в столицу по железной дороге должен прибыть первый так называемый "Кислородный экспресс", который доставит 70 тонн жидкого кислорода, предоставленного сталелитейным заводом JSW. Правительство Индии сообщило, что вместе с железнодорожниками разработало план аналогичных поставок, чтобы уже к концу этой недели снизить дефицит кислорода в Дели.

Люди выстраиваются в очереди, чтобы заправить кислородные баллоны. Фото: AP Photo

Премьер Нарендра Моди заявил, что в ближайшее время в разных районах страны будут запущены более 500 дополнительных станций по производству кислорода. Для этих же целей в экстренном порядке власти штата Тамилнад разрешили запустить на четыре месяца медеплавильный завод в городе Тутикорин, закрытый в 2018 году под давлением местного населения, протестовавшего против работы предприятия из-за сильного загрязнения окружающей среды. Больницы индийских городов обращаются за помощью к местному населению, с просьбой пожертвовать баллоны с кислородом и аппараты ИВЛ.

Сикхский молитвенный дом в столице Нью-Дели организовал бесплатные сеансы дыхания кислородом для пациентов с COVID-19, ожидающих очереди на госпитализацию. Как пишет издание The Hindu, люди приезжают сюда на своих машинах, приходят пешком или добираются на велорикшах. У вновь прибывших пациентов добровольцы проверяют уровень сатурации крови и предоставляют им все необходимое - заветную маску с трубкой, подключенной к баллону с драгоценным кислородом.

В Мумбаи, Индия открывают новые полевые госпиталя. Фото: AP Photo/Rafiq Maqbool

Международное сообщество выразило солидарность с народом Индии и обещает в сжатые сроки доставить в страну необходимое медицинское оборудование и кислород. Об отправке таких грузов заявили в Великобритании, Сингапуре, США и странах Евросоюза. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не исключают, что в ближайшие дни могут состоятся телефонные контакты между руководством России и Индии по вопросу оказания помощи индийским властям в борьбе с новой волной COVID-19.

Из-за резкого роста смертности в Индии местные крематории и погребальные службы заявили, что не справляются с нагрузкой. В городах в экстренном порядке выделяются территории для организации временных уличных крематориев - под них отводят парковки, парки или просто открытые городские пространства. Так, общественный парк на юго-востоке Дели за минувшие выходные был преобразован в место для кремации, а первые костры в нем зажглись уже в этот понедельник.

Погребальные костры горят круглосуточно. Фото: Amarjeet Kumar Singh / SOPA Images/ REUTERS

Как рассказал изданию The Hindu работник расположенного по соседству крематория Сараи Кале Хан, у них всего 20 костровых платформ и две электронные печи, одна из которых вышла из строя, а другая работает круглосуточно.

"В субботу было 27 тел, а в воскресенье - более 30. С ростом числа смертей, связанных с COVID-19, нам не хватало места... Мы надеемся, что сможем лучше справиться с ситуацией с помощью 20 новых платформ, которые строятся в парке. Сейчас мы работаем с 6 утра до полуночи", - рассказал он, добавив, что в ближайшее время в оставшейся части парка планируется возвести еще 50 дополнительных платформ.

В Дели по железной дороге должен прибыть первый так называемый "кислородный экспресс"

В другом крематории Дели, Ашвини Кумар, также не работают две печи. "Металлические рамы внутри печей плавятся, газовые горелки забиваются. Мы сталкиваемся с этой трудностью, поскольку печи используются постоянно", - рассказал представитель крематория. По его словам, во многих местах наблюдаются поломки стационарных печей, а ремонтные бригады не справляются с количеством заявок. На фоне этого в наиболее пострадавших от коронавируса регионах страны резко вырос спрос на древесину, используемую для уличных погребальных костров - семьи умерших, не сумевшие приобрести ее за деньги, вырубают деревья и кусты в близлежащих парках и садах.

Работник крематория в средствах индивидуальной защиты во время кремации на костре в Нью-Дели. Фото: Mayank Makhija/NurPhoto via Getty Images

Точка зрения

Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН

Есть несколько причин нынешней кризисной ситуации в Индии. Во-первых, вторая волна заболевания пришла туда с запозданием на несколько месяцев. Многие, в том числе во властных структурах, надеялись, что этой волны вообще не будет и потому не предпринимали каких-то специальных мер.

Локдаун во время первой волны в 2020 году крайне отрицательно сказался на индийской экономике, рост которой снизился до 3,1 процента, а каждый день локдауна приносил убытки в размере 4,5 миллиарда долларов. Особенно сильно карантинные меры сказывались на малом и среднем бизнесе. Поэтому сейчас власти избегают экспериментов с введением тотальных ограничений, опасаясь, что они полностью убьют экономику. Все ограничения, связанные с ковидом, предпринимаются на уровне отдельных штатов.

Возле больницы. Фото: AP Photo/Manish Swarup

Следующая причина - социальная. В Индии свыше 50 процентов населения живет в деревнях. В массе сельское население малообразованно, среди него широко распространены различные суеверия и склонность к лечению традиционными средствами, например, продуктами жизнедеятельности коровы, которая, как известно, почитается индуистами в качестве священного животного. Или, например, призывы хлопать в ладоши и звенеть колокольчиками. Изначально премьер Индии Нарендра Моди предложил это как способ поблагодарить врачей, но очень быстро в индийских соцсетях стала распространяться информация, что якобы колебания воздуха, вызванные аплодисментами и звоном, убивают коронавирус.

Плюс к этому традиционализм уживается с недоверием к современной медицине, в частности - к вакцинации, несмотря на то, что Индия занимает третье место в мире по объему фармацевтического производства и выпускает собственные препараты против коронавируса. Надо учитывать и то, что Индия - огромная страна, где живут сотни народностей, говорящие на разных языках, и каждая - со своим укладом, мировоззрением и традициями. В таких условиях крайне сложно проводить вакцинацию в масштабах всего государства.

На это накладывается слабость системы здравоохранения, когда во многих штатах не хватает больничных коек, кислорода, аппаратов ИВЛ. Например, в штате Бихар, где живут более ста миллионов человек, на 100 тысяч населения в 2020 году приходилось 26 больничных коек.

Из-за нехватки мест в больницах в стране спешно открывают временные стационары. Фото: Mayank Makhija/NurPhoto via Getty Images

Многие считают, что распространение коронавируса в Индии связано с проведением массовых празднеств, на которых не соблюдаются меры предосторожности. Однако прямой корреляции здесь не наблюдается. Например, индуистский фестиваль Кумбха мела, связанный с массовым омовением в Ганге, проходил в Харидваре, штат Уттаракханд, а вспышка заболевания произошла не там, а в Дели. Говоря о причинах вспышки ковида, надо учитывать и политические интересы разных групп: оппозиция стремится приписать правящей партии все грехи. Предположу, что за то время, пока массовая вакцинация, организованная властями, даст результат, эпидемия в Индии постепенно пойдет на спад сама собой.

Подготовил Константин Волков