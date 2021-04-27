Более трети показателей 14-й пятилетки связаны с благополучием народа

Период 14-го пятилетнего плана (2021 - 2025 гг.) - это первые пять лет после достижения первой столетней цели, а именно полного построения среднезажиточного общества в Китае. С наступлением новой пятилетки КНР, пользуясь благоприятной ситуацией для развития, вступила на новый путь к всестороннему строительству модернизированного социалистического государства и реализации второй столетней задачи, предусматривающей достижение до уровня среднеразвитых стран.

"Основные положения 14-й пятилетней программы народно-хозяйственного и социального развития и перспективных целей развития на период до 2035 года" были официально опубликованы13 марта. Документ состоит из 19 глав, 65 разделов и 192 параграфов, это грандиозный план для всестороннего продвижения высококачественного развития Китая. Его составители впервые отказались от установления целевого показателя роста ВВП на пятилетний период. ВВП является основным показателем уровня экономического развития страны, имеет комплексный характер и привлекает к себе наибольшее внимание. В 14-й пятилетней программе ВВП по-прежнему остается главным показателем, при этом подчеркивается, что его среднегодовой рост должен "оставаться в разумных пределах и выставляться каждый год в зависимости от конкретной ситуации". Такая формулировка впервые появилась в истории составления пятилетних планов.

Китай, перешедший на этап высококачественного развития, не оценивает развитие только по темпам роста ВВП и не игнорирует экологию, качество и эффективность развития ради экономического роста. С другой стороны, модернизация требует разумного роста экономики, поэтому в 14-й пятилетней программе были эффективно учтены требования обоих аспектов.

Установление целевого показателя экономического роста демонстрирует стремление к качеству, а не конкретному количеству. Но это не означает, что рост ВВП не требуется. В прошлом году на 5-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва была выдвинута цель: к 2035 году ВВП на душу населения Китая должен достичь уровня умеренно развитых стран. КНР необходимо поддерживать темпы роста ВВП страны в разумных пределах в течение последующих 15 лет.

Китай уверен в сохранении определенных темпов роста ВВП в период 14-й пятилетки. Отсутствие конкретной количественной цели роста способствует более активному, инициативному и спокойному реагированию страны на различные риски и вызовы и повышению гибкости развития, оставляя место для решения неопределенностей и направляя усилия на повышение качества и эффективности развития.

В новом пятилетнем плане показатели, связанные с благополучием народа, достигли рекордно высокого уровня по сравнению с предыдущими пятилетками, что в полной мере демонстрирует концепцию развития, ориентированную на человека. 14-й пятилетний план, направленный на долгосрочные цели на 2035 год, включает в себя 20 показателей из таких категорий, как экономическое развитие, развитие за счет инноваций, благополучие народа, экология и безопасность. В частности, семь показателей, то есть более одной трети, связаны с благосостоянием людей. Это самая высокая доля за историю составления всех пятилеток.

"В то время как другие основные показатели сократились, показателей, связанных с благополучием народа, наоборот, стало больше. Это ответ на ожидания населения в отношении повышения уровня жизни, а также важное содержание реализации высококачественного развития", - отметил заместитель ректора Китайского народного университета Лю Юаньчунь.

В сфере образования Китай будет продолжать улучшать условия для организации обучения в округах со слабой образовательной базой, местах с высоким притоком населения и сельских районах. В стране будут строить, реконструировать и расширять более 4000 начальных и средних школ и 20 тысяч детских садов. Кроме того, КНР увеличит общий коэффициент поступления в детские сады до более чем 90 процентов, окажет поддержку в строительстве 100 университетов в центральных и западных регионах страны, а также увеличит общий коэффициент поступления в вузы до 60 процентов.

На заводе Динли в уезде Дэцин города Хучжоу производят оборудование для поставок на экспорт. Фото: Се Шанго

В период 14-й пятилетки Китай будет продолжать совершенствовать систему медицинского обслуживания, которое главным образом предоставляют государственные медицинские учреждения. На тысячу населения должно приходиться 3,2 лицензированного врача (врача-ассистента). Помимо этого КНР будет в дальнейшем внедрять расчет за лечение по медицинской страховке не только по месту официального местожительства, но и по всей стране, активно продвигать реформу централизованной закупки и использования лекарств и медицинских расходных материалов, а также уменьшать расходы населения на лечение.

Китай создал крупнейшую в мире многоуровневую систему социального обеспечения. В период 14-й пятилетки страна продолжит совершенствовать ее, осуществлять общенациональное планирование базового страхования по старости и в соответствии с законом обеспечивать полный охват социальным страхованием всех групп населения.

14-й пятилетний план ставит на первое место содействие развитию за счет инноваций. Китай впервые в пятилетнем плане выставил такой показатель, как соотношение инвестиций в фундаментальные исследования к расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), увеличив его до более чем 8 процентов.

Установление целевого показателя экономического роста демонстрирует стремление к качеству, а не к количеству

"Показатель соотношения инвестиций в фундаментальные исследования к расходам на НИОКР впервые был установлен в 14-м пятилетнем плане и разъяснен в специальном разделе. Это говорит о том, что Китай отводит фундаментальным исследованиям еще более важное место", - заявил заместитель главы Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Ху Цзуцай. По его словам, в 2020 году расходы на фундаментальные исследования составили 6,16 процента от общих расходов страны на НИОКР, по этому показателю КНР по-прежнему отстает от развитых стран. Затраты Китая на фундаментальные исследования вырастут до 280 миллиардов юаней (в постоянных ценах на 2020 год). Это ярко демонстрирует то, что страна стала уделять больше внимания фундаментальным исследованиям.

В период 14-й пятилетки Китай под руководством национальных лабораторий также ускорит подготовку стратегических научно-технических ресурсов и создаст ряд национальных лабораторий в таких крупных инновационных сферах, как квантовая информация, фотоника и наноэлектроника, сетевые коммуникации, искусственный интеллект, биомедицина, современные энергетические системы и т. д. Страна реализует ряд перспективных и стратегических национальных научно-технологических проектов в передовых областях, включая искусственный интеллект, квантовую информацию, интегральные схемы, жизнь и здоровье, науку о мозге, биологическое разведение, аэрокосмические технологии, морские исследования и т. д.

Превращение старой энергии развития в новую и обеспечение процветания высокотехнологичных и новых стратегических отраслей являются важным стимулом для экономического роста Китая.

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"

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