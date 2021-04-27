Большой театр отменил все зарубежные гастроли до марта 2022 года

Большой театр был вынужден отменить все запланированные на этот год зарубежные гастроли. Причина очевидна - эпидемия коронавируса, не ослабляющая свою хватку по всему миру. Об этом на прошедшей в ТАСС пресс-конференции рассказал журналистам генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

"Все гастроли, которые были спланированы на этот сезон, отменены до марта 2022 года", - сказал он.

Март будущего года, по его словам, - реальный срок, когда можно планировать первые гастроли. Однако состоятся ли они или нет, никто точно не знает.