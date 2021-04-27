Британии грозят санкции в случае нарушения соглашения по "брекзиту"

Евросоюз может ввести санкции против Великобритании, если королевство нарушит соглашение по "брекзиту". Об этом в эфире французской радиостанции BFM заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон.

Чиновник отметил, что наблюдаемое насилие в Северной Ирландии "является следствием брекзита", а британский премьер-министр Борис Джонсон должен позаботиться о выполнении королевством своих обязательств.

Клеман Бон подчеркнул, что Евросоюз располагает необходимым юридическим механизмом, который может вылиться в санкции в том случае, если Великобритания нарушит соглашение. Эти меры, по словам Бона, могут быть применены, например, в случае невыполнения Британией обязательств по Северной Ирландии и соблюдению прав в сфере рыболовства.