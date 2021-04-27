ЦБ опубликовал разъяснения по работе банков в нерабочие дни

Если они решат работать, то им рекомендовано обеспечить предоставление всех услуг, оказываемых в рабочие дни. В любом случае они должны будут разместить объявления о графике в нерабочие дни на сайтах и в офисах.

Как сообщает Московская биржа, 4-7 мая торги будут идти в режиме, аналогичном устанавливаемому на период длительных общероссийских выходных. Также биржа будет работать 10 мая.