ЦБ опубликовал разъяснения по работе банков в нерабочие дни

Банк России рекомендовал банкам, страховым компаниям и другим финансовым организациям самостоятельно определить режим работы в объявленные указом президента нерабочие дни (с 4 по 7 мая).
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Если они решат работать, то им рекомендовано обеспечить предоставление всех услуг, оказываемых в рабочие дни. В любом случае они должны будут разместить объявления о графике в нерабочие дни на сайтах и в офисах.
Как сообщает Московская биржа, 4-7 мая торги будут идти в режиме, аналогичном устанавливаемому на период длительных общероссийских выходных. Также биржа будет работать 10 мая.