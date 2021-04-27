Частная школа в Майами отказала привитым от COVID-19 учителям в работе

Руководство элитной частной школы в американском городе Майами, штат Флорида, выступило против вакцинации от коронавируса и объявило, что привитые учителя не смогут вернуться на работу. В разосланном преподавателям и сотрудникам образовательного учреждения письме директор школы Лейла Центнер "с очень тяжелым сердцем" сообщает, что если работники все же решат сделать прививку, то им придется держаться подальше от учеников.

Директор школы, известная своей антипрививочной активностью в Сети, заявила, что "в последнее время появились сообщения о том, что на невакцинированных людей негативно влияет общение с вакцинированными". Она дала преподавателям три варианта возможных дальнейших действий. В первом случае предлагается сообщить школе, если они уже были вакцинированы, чтобы их "можно было держать на на расстоянии от учеников". Во втором - сообщить школе, если они планируют вакцинироваться до конца учебного года, "поскольку мы не можем позволять недавно вакцинированным людям находиться рядом с нашими учениками, пока не станет известна дополнительная информация" о влиянии вакцин. Ну и третий вариант - дождаться окончания учебного года, чтобы сделать прививку.

Письмо Лейлы Центнер буквально пестрит всемозможными мифами не только о вакцинации от коронавируса, но и о других прививках. "Похоже, что те, кто получил инъекции, могут передавать что-то от своего тела тем, с кем они вступают в контакт", - считает директор частной школы. Центнер убеждена и в том, что вакцина от COVID-19 может быть причиной репродуктивных проблем у женщин и поэтому, вакцинированным людям следует держаться от учеников, ну и от самой директрисы естественно, на почтительном расстоянии.

Родители одного из учеников школы рассказали телеканалу NBC Miami, что после того, как им стало известно о содержании этого письма, они захотели забрать своего ребенка. "Если бы я могла забрать своего ребенка из этой школы сейчас, я бы это сделала, но у меня связаны руки", - пояснила мать ребенка, которая уже заплатила около 30 000 долларов за обучение. Кроме того, она рассказала, что не может в полной мере открыто рассказывать о ситуации в школе, поскольку при поступлении они с мужем подписали соответствующий пакет документов, где запрещается "плохо говорить о школе и ее руководителях".