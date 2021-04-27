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27.04.2021 17:17
Рубрика: В мире

Частная школа в Майами отказала привитым от COVID-19 учителям в работе

Текст: Алексей Чуриков

Руководство элитной частной школы в американском городе Майами, штат Флорида, выступило против вакцинации от коронавируса и объявило, что привитые учителя не смогут вернуться на работу. В разосланном преподавателям и сотрудникам образовательного учреждения письме директор школы Лейла Центнер "с очень тяжелым сердцем" сообщает, что если работники все же решат сделать прививку, то им придется держаться подальше от учеников.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Директор школы, известная своей антипрививочной активностью в Сети, заявила, что "в последнее время появились сообщения о том, что на невакцинированных людей негативно влияет общение с вакцинированными". Она дала преподавателям три варианта возможных дальнейших действий. В первом случае предлагается сообщить школе, если они уже были вакцинированы, чтобы их "можно было держать на на расстоянии от учеников". Во втором - сообщить школе, если они планируют вакцинироваться до конца учебного года, "поскольку мы не можем позволять недавно вакцинированным людям находиться рядом с нашими учениками, пока не станет известна дополнительная информация" о влиянии вакцин. Ну и третий вариант - дождаться окончания учебного года, чтобы сделать прививку.

Письмо Лейлы Центнер буквально пестрит всемозможными мифами не только о вакцинации от коронавируса, но и о других прививках. "Похоже, что те, кто получил инъекции, могут передавать что-то от своего тела тем, с кем они вступают в контакт", - считает директор частной школы. Центнер убеждена и в том, что вакцина от COVID-19 может быть причиной репродуктивных проблем у женщин и поэтому, вакцинированным людям следует держаться от учеников, ну и от самой директрисы естественно, на почтительном расстоянии.

Родители одного из учеников школы рассказали телеканалу NBC Miami, что после того, как им стало известно о содержании этого письма, они захотели забрать своего ребенка. "Если бы я могла забрать своего ребенка из этой школы сейчас, я бы это сделала, но у меня связаны руки", - пояснила мать ребенка, которая уже заплатила около 30 000 долларов за обучение. Кроме того, она рассказала, что не может в полной мере открыто рассказывать о ситуации в школе, поскольку при поступлении они с мужем подписали соответствующий пакет документов, где запрещается "плохо говорить о школе и ее руководителях".

В мире США Вакцинация от коронавируса

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