Чернышенко возглавит правкомиссию по научно-технологическому развитию

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит специальную правительственную комиссию по научно-технологическому развитию. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это поможет преодолеть разобщенность ведомств, отвечающих за развитие науки.

"Образовывается специальная правительственная комиссия по научно-технологическому развитию, и Дмитрий Николаевич Чернышенко ее будет возглавлять", - заявил Медведев на первом заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию.

Зампред Совбеза рассчитывает на то, что одной из главных задач обновленного совета по науке будет укрепление взаимодействия между различными органами власти, научными и образовательными организациями и бизнесом. И тесная координация совета с новой правкомиссией "позволит создать иную, более четкую и слаженную систему управления наукой".

Дмитрий Медведев подробно рассказал о проблемах в этой сфере. По его словам, российские ведомства, отвечающие за развитие науки, разобщены. Это затрудняет систему управления этой сферой и не способствует улучшению результатов. В последние годы России, по его словам, удалось добиться успехов в научной сфере и сохранить лидерство по целому ряду направлений. "Однако дальнейшая работа требует перенастройки этой деятельности и, по сути, принципиально новых стратегических решений", - уверен Медведев.

Для координации между ведомствами, по его мнению, нужно закрепить единые для всех участников подходы к научно-технической экспертизе, оценке эффективности расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

При этом, добавил Медведев, необходимо экономнее расходовать выделяемые на прикладные научные исследования средства. Ведь весьма часто встречается дублирование, когда очень близкие по проблематике работы финансируются по линии отдельных ведомств.

Замглавы Совбеза заявил и об основных направлениях работы. По его оценке, надо сосредоточить усилия на внедрении важнейших инновационных проектов, которые имеют ключевое значение для развития экономики, для укрепления национальной безопасности.

Россия, в частности, способна на прорыв в разработке технологических платформ для создания передовых вакцин и лекарств. "Сейчас весь мир этим озабочен, на это брошены лучшие силы, привлекаются весьма значительные средства, - напомнил Медведев. - И мы вправе ожидать в этом смысле прорыва и в нашей стране".

Кроме того, он предложил подумать над новыми технологиями в сфере производства, хранения и передачи энергии, повышения энергоэффективности. В случае хороших результатов удастся вывести страну "на иной уровень энергетической и экологической безопасности".